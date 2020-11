Netflix te hará llorar con el cortometraje “Si algo me pasa, los quiero”/Foto: AP Noticias Perú

Netflix ha estrenado uno de sus cortometrajes animados más tristes: “Si algo me pasa, los quiero” (If Anything Happens I Love You, en inglés). Una producción dirigida por Will McCormack y Michale Govier, que aborda uno de los problemas sociales que va en aumento, los tiroteos escolares.

Estados Unidos es uno de los países que más sufre este tipo de atentados entre jóvenes que deciden acabar con la vida de sus compañeros y/o profesores de la escuela. Sin embargo, no es el único país donde ocurren estas tragedias.

El proyecto dura sólo 12 minutos pero aborda el dolor que viven los padres que pierden una hija en un tiroteo de escuela. Una historia que cientos de familias estadounidenses y en otros países han tenido que enfrentar a lo largo de los años.

"Una pareja en duelo intenta procesar el vacío que le dejó la muerte de su hija después de un tiroteo escolar", menciona la sinopsis.

El corto animado de Netflix fue producido por la actriz Laura Dern, y se ha convertido en uno de los 10 contenidos más vistos de la plataforma de streaming. Además, los usuarios de las redes sociales aseguran que al ver “Si algo me pasa, los quiero” es probable que te salgan algunas lágrimas.

¿“Si algo me pasa, los quiero” podría ser nominado al Oscar?

Los internautas que ya han visto el cortometraje aseguran que el proyecto debería de ser nominado en la siguiente entrega de los Premios Oscar en 2021. Ya que el mensaje y las emociones que transmite “If Anything Happens I Love You” podrían hacer que el corto gane en su categoría.

Si algo me pasa, los quiero (Netflix) es un desgarrador corto animado de 12 minutos que nos muestra el proceso de luto por el que pasa una familia. La historia no es lineal, pero está tan bien pensada que se entiende a la perfección. pic.twitter.com/ntdczMtbMr — Fredy F. (@fredyfernandezl) November 24, 2020

Vi el corto de 'si algo me pasa, los quiero' y tengo media hora como Magdalena y con un nudo en la pancita pic.twitter.com/RVH2VUGvph — Karen �� (@ChinadelHair) November 27, 2020

En el cine hemos visto diversas producciones que han tocado este tema social, como “Elephant”, “Blackbird”, “Tenemos que hablar de Kevin”, entre otras. ¿Ya viste el corto animado “Si algo me pasa, los quiero”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

