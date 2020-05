Netflix sorprende con sus estrenos de Junio ¡No te los pierdas!

Netflix sorprende con sus estrenos de Junio

Netflix acaba de anunciar todas las producciones que van a llegar a su catálogo en el mes de Junio, y los cinéfilos no pueden estar más que agradecidos por la cantidad de material que se sumará a la plataforma.

No solo se agrandaran las listas de películas, si no que contaran con producciones de primera como wonder woman, la saga de Indiana Jones, back to the future, perdidos en Tokio, perfume de mujer, y hasta el cadáver de la novia.

También la plataforma rompió la casa por la ventana y estrenará la temporada final de 13 reasons why, the politician, keeping up with the Kardashians en sus dos primeras temporadas y las últimas temporadas de modern family.

Las series son lo más esperado por los amantes de Netflix

Se estrenará la última temporada de 13 reasons why el día 5, RuPaul’s drag race: temporada 12 sin fecha específica, Sinner: Jamie y The Politician: Temporada 2 el 19.

También ya están disponibles los episodios finales de Fuller House el 2, queer eye: temporada 5 y amar y vivir el día 26.

Los estrenos más esperados son del reality show de las hermanas Kardashian, keeping up with the Kardashians: temporada 1 y 2, las cuales llegan el 1 de junio y por supuesto las últimas dos temporadas de modern family.

En producciones cinematográficas tenemos el estreno de 5 sangres el día 12, Adú el 30 y la red avispa con Siente el ritmo el 19.

También se agregaran: nadie sabe que estoy aquí, el festival de la canción de eurovisión: La historia de fire saga, tren a mi destino, baby: el aprendiz del crimen y la más esperada de todas, la historia de la mujer maravilla.