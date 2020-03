Netflix se une a ‘ONU Mujeres’ para lanzar la campaña “Porque ella vio”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Netflix se ha aliado con ONU Mujeres para lanzar la campaña “Porque ella vio”, en la que destacan algunos de los roles femeninos, donde rinden homenaje a las palabras de nuestros personajes favoritos.

Recordemos que en ocasiones algunas de las frases más inspiradoras tienen su origen en el mundo del entretenimiento; donde a través de las series o películas, algún personaje termina dándonos una gran enseñanza a través de sus mensajes. Teniendo en cuenta esto Netflix ha creado una de las campañas más inspiradoras para este 8 de marzo.

Cabe aclarar que actualmente el mundo vive uno de los peores momentos en cuanto a la violencia y delitos en contra de la mujer, donde varias mujeres han sufrido de diferentes ataques sin obtener justicia ante sus agresores. Un hecho que ha causado que todas las mujeres se unan para hacer conciencia. Un movimiento que se ha extendido por todo el mundo.

Netflix y ONU Mujeres lanzan campaña “Porque ella vio”

Entre los personajes que más inspiraron a Netflix para realizar esta gran campaña junto a ONU Mujeres, está la actriz Alba Flores quien le da vida a Nairobi de la serie “La Casa de Papel”, un personaje que se ha distinguido por ser una mujer empoderada y terca en la defensa de sus principios.

Salma Hayek y Millie Bobby Brown, actriz que le da vida a Once de la famosa serie “Stranger Things” y que se distingue por ser una adolescente de carácter fuerte y que no le teme a nada al momento de defender a los suyos.

Mujeres que inspiran

Asimismo Netflix le ha dado espacio a algunas estrellas de la industria musical como Beyoncé y Taylor Swift, quienes a través de sus documentales en la plataforma han demostrado su gran coraje dentro y fuera de los escenarios, lo que las ha llevado a convertirse en una de las mujeres más exitosas en la actualidad.

No queda duda que Netflix pensó en cada una de las mujeres del mundo del entretenimiento que nos han inspirado por varias generaciones como Ellen Degeneres y Laverne Cox de “Orange Is The New Black” quien señaló que este proyecto realmente la hizo sentir empoderada.

El lanzamiento de la campaña “Porque ella vio” no es ninguna casualidad, puesto que llega justamente en el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, un programa a favor de la igualdad de género y los derechos de la mujer. Un video totalmente inspirador para este 8 de marzo.