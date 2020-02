Netflix se asocia con famosos creativos japoneses para crear más ANIME ¡Wow!

Netflix parece haber dado con un nuevo proyecto colaborativo, pues ahora no se conforma con trabajar en conjunto a famosos estudios de animación japoneses como Producción I.G y así crear sus propias series anime originales, pues decidió anunciar que famosos creativos de Japón, se suman a la producción de este tipo de contenido.

La alianza es entre 6 exitosos creativos que han tenido éxito con sus propias series anime, mismas que siguen siendo consideradas clásicos dentro de la animación japonesa, siendo algo que Netflix quiso tener bajo su sello de calidad y así seguir produciendo más anime.

Netflix causa revuelo en redes sociales el mismo día que su competencia directa Crunchyroll, plataforma de streaming de contenido proveniente de Japón y que el lunes 25 de febrero anunció será también una productora de series anime originales, algo que pudo presionar a Netflix para dar el siguiente paso en esta industria.

¿Quiénes son los famosos creativos japoneses?

Mediante un comunicado de prensa, Netflix publicó los 6 creativos japoneses con los que está trabajando desde el 2020 y aquí te decimos quiénes son:

1. El equipo de escritores de manga CLAMP (Cardcaptor Sakura)

2. El creador de manga Shin Kibayashi (The Kindaichi Case Files, The Drops of God)

3. El creador de manga Yasuo Ohtagaki (Moonlight Mile, Mobile Suit Gundam Thunderbolt)

4. El novelista y el director de cine Otsuichi ( Stare film, Goth, Calling You, Zoo)

5. El novelista Tow Ubukata (Le Chevalier D’Eon , Mardock Scramble, Psycho-Pass 2, Psycho-Pass 3)

6. La creadora de manga Mari Yamazaki (Thermae Romae, Olympia Kyklos).

Algo notorio en Netflix es que varias de las series que han producido estos creativos ya se encuentran disponibles en la plataforma, siendo un posible aviso de lo que estaba por llegar. Plan estratégico para producir más anime y llegar a más de 190 países.

El famoso equipo de CLAMP incluso ya diseñó más de 20 personajes para una serie anime de Netflix que aún espera ser anunciada, Kibayashi ya escribió varios guiones y demás documentos que próximamente se suman a las series originales de Netflix.

Netflix hecha todo el carbón al fogón con el anime y anuncia a su reciente grupo de creadores que desarrollarán nuevas series para la plataforma! https://t.co/84F0cqhmUU — Spooky House (@spooky_house_) February 25, 2020

