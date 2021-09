Netflix revela la primera imagen del elenco de Rebelde con nuevos uniformes

Netflix continúa con las sorpresas y en esta ocasión presentó la primera foto de la nueva generación de Rebelde portando sus renovados uniformes.

En la imagen podemos ver al elenco principal posando para el lente mientras de fondo aparece la insignia de la mítica Elite Way School.

Incluso esto toma fuerza cuando semanas atrás se habló de la posibilidad del regreso de Anahí y Cristián Chavez a sus personajes, tal como La Verdad Noticias te informó.

Nuevos uniformes de la Elite Way School

Post oficial en Instagram.

Netflix sorprendió publicando de último momento la que sería la primera imagen oficial del cast que dará vida a los alumnos generación 2022 de Rebelde.

"Cuando hablamos de Rebelde, decir “back to school” es definitivamente “back to cool”. Las puertas de Elite Way School vuelven a abrir después de casi 20 años para recibir a una nueva generación y todos sabemos que en este colegio, los uniformes son cosa seria. Es por eso que tenemos el primer vistazo en exclusiva a los nuevos uniformes y más información sobre ellos".

A través de redes sociales la productora compartió la imagen que de momento presenta miles de likes y uno que otro comentario negativo para quienes aún siguen encariñados con la versión de Televisa.

¿Cuándo se estrena Rebelde de Netflix?

De momento no se sabe cuándo será el lanzamiento de la continuación de Rebelde, sin embargo se espera que el 25 de septiembre se brinde más información en un evento de la productora.

Incluso la publicación de este día dejó entre ver que en el evento "Tudum" podremos ver el primer avance oficial de esta serie.

Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio serán los nuevos alumnos del colegio y los personajes principales de Rebelde de Netflix.

