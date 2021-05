Netflix revela fecha de estreno de la nueva serie de 'He-Man'

‘He-Man’, la emblemática caricatura de la década de los ochenta, regresará a la pantalla chica a través de la plataforma de Netflix gracias a una nueva serie titulada ‘He-Man and the Masters of the Universe: Revelations’, la cual no estará enfocada a un público infantil, sino a los fanáticos de este popular personaje.

De acuerdo a información revelada por la plataforma de streaming, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta nueva serie estará conformada por cinco episodios, mismos que serán liberados en el extenso catálogo a partir del próximo 23 de julio del presente año.

'He-Man and the Masters of the Universe' debutará en Netflix el próximo 23 de julio.

Asimismo, la revista estadounidense Entertainment Weekly reveló que ‘He-Man and the Masters of the Universe: Revelations’ no ha sido realizada para un público infantil, pues busca conquistar a la audiencia que disfrutó la primera serie animada hace unos años. Además, también dio un pequeño vistazo a los personajes de esta nueva version.

¿De que tratará la nueva serie de 'He-Man' en Netflix?

Entertainment Weekly dio a conocer las primeras imágenes de 'He-Man and the Masters of the Universe'

La nueva serie será una secuela directa a la animación original, por lo que se respetará lo ocurrido anteriormente, así como el mito del príncipe Adam, hijo del gobernante de Eternia, quien logra convertirse en He-Man gracias a la ayuda de la mítica Espada del Poder.

En lo que respecta al elenco de voz, se sabe que este nuevo proyecto contará con las actuaciones de Mark Hamill como Skeletor, Lena Headey como Mal-Lyn, Sarah Michelle Gellar como Teela, Alicia Silverstone como Reina Marlena, Kevin Conroy como Mer- Man y Alan Oppenheimer, quien en los ochenta dio voz a Skeletor, ahora como Moss Man.

La noticia no ha pasado desapercibida para los fieles fanáticos, quienes están muy ansiosos por conocer las nuevas aventuras de ‘He-Man’, aunque todavía habrá que esperar unas cuantas semanas. Sin embargo, es posible que la plataforma de Netflix libere un tráiler promocional para hacer más amena las ansias del estreno.

¿Verás la nueva serie de He-Man en Netflix? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales