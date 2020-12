Netflix renueva "Virgin River" y Zibby Allen se une al elenco en la temporada 3

Netflix ha renovado su popular serie de drama romántico Virgin River para una tercera temporada de 10 episodios. Además, Zibby Allen (The Flash, Grey's Anatomy) se unirá al elenco y Stacey Farber (Saving Hope, Diggstown) ha sido elegida para un papel recurrente.

Basada en la exitosa serie de libros Harlequin de Robyn Carr, la historia romántica contemporánea se centra en el reciente traslado de la enfermera practicante Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) a la remota ciudad de Virgin River en California.

Anhelando un nuevo comienzo, Monroe pronto descubre que la vida en un pueblo pequeño no es tan simple como esperaba y que debe aprender a curarse antes de poder realmente hacer de Virgin River su hogar.

Allen interpretará a Brie, la hermana de Jack (Martin Henderson). Brie es una abogada inteligente, agresiva, atrevida y muy divertida.

Virgin River regresará con una nueva temporada en Netflix

Farber se repite como Tara Anderson, la hija de Lilly (Linda Boyd), a quien finalmente conocemos esta temporada en la serie de Netflix ya que la está ayudando con Baby Chloe mientras sus otros tres hermanos viven lejos de casa.

Se informó a La Verdad Noticias que, el elenco que regresa incluye a Breckenridge, Henderson, Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Grayson Gurnsey, Lauren Hammersley, Sarah Dugdale, Jenny Cooper, Daniel Gillies, Chase Petriw y Marco Grazzini.

Sue Tenney se desempeña como productora ejecutiva y showrunner. Jocelyn Freid, Roma Roth, Christopher E. Perry y Carr son los productores ejecutivos.

¿En qué otras series ha participado Zibby Allen?

Los créditos televisivos más recientes de Allen incluyen papeles en Nancy Drew, The Flash, For the People, The Twilight Zone, The Exorcist, Bates Motel y Agents of S.H.I.E.L.D. Está representada por A3 Artists Agency y The Characters Talent Agency.

Zibby Allen se unirá al elenco de la serie de Netflix en la temporada 3

Farber es mejor conocida internacionalmente por su papel principal como Ellie Nash en la innovadora serie de televisión canadiense Degrassi: The Next Generation.

Recientemente actuó como invitada/ recurrente en series que incluyen Grace and Frankie, Schitt’s Creek y The Brave, entre otras. Más recientemente, se la puede ver como la protagonista de la serie Pam MacLean en Diggstown de CBC. Está representada por A3 Artists Agency, The Characters Talent Agency y Silver Lining Entertainment.

