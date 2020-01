Netflix presume sus series de anime más vistas en Japón

Netflix se ha convertido en uno de los principales proveedores de anime en América Latina durante los últimos años, dejando en claro que tienen la misión de acaparar este publico que está en constante crecimiento.

Además de transmitir algunas de las series más populares del momento, Netflix también ha creado sus propias series originales, las cuales incluso han superado a algunas originarias de Japón.

Ahora, Netflix presume de manera muy impresionante la lista de sus series de anime más vistas en el país que creó este tipo de animación, lo que sin duda probó que algo están haciendo bien.

Netflix anime es un éxito en Japón

Desde hace varios meses Netflix ha sorprendido a los fans del anime con la llegada de lagunas de las series más populares del anime de los últimos años, siendo una de las más destacadas Neon Genesis: Evangelion.

A pesar de esto, Netflix también ha tenido mucho éxito con sus series originales y las series que transmite de otras cadenas, por lo que ahora se dieron a la tarea de publicar el top 10 de sus series de anime más vistas en Japón.

A pesar de que Netflix tiene en su catalogo algunas de las series de anime más épicas de la historia, la que se llevó el primer puesto como la más vista de Japón fue nada más y nada menos que Ultraman.

Ultraman conquistó a Japón

Esta famosa serie fue la más vista en el país asiático, derrotando a series como Evangelion, que causó mucho impacto con su llegada a Netflix, dejando en claro que los japoneses tienen una preferencia por el anime estadounidense.

Por otro lado, en el resto de la lista pudimos ver otras series como Neon Genesis Evangelion, One punch man, Kengan Ashura, Attack titan, The seven deadly sins, 7 seeds, Dr. Stone, Cautious Hero: The Hero is Overpowered but Overly Cautious y Arifureta: From Commonplace to the World’s Strongest

