Netflix pierde más contenido ¡Todo lo que dice adiós este abril!

Netflix tendrá que despedirse de más contenido este abril con series, películas y documentales que dejarán la plataforma del gigante de streaming a lo largo del mes.

"The Client List" sale del catálogo de Netflix

Series como Hannibal, Gravity Falls, The Client List, películas como “Alexander y un Día Terrible, Horrible, Malo... ¡Muy Malo!”, “Cenicienta” y documentales como Strike a Pose y The Bad Kids dejarán Netflix en abril.

A continuación, te presentamos todo el contenido desde series y películas, hasta documentales, que ya no estarán disponible en Netflix a partir de abril y cuándo saldrán de la plataforma.

1 de abril

1 Mile To You

Alejandro Magno

Alexander y un Día Terrible, Horrible, Malo... ¡Muy Malo!

En la Boca del Miedo

The Bad Kids

Bolt

Bonnie & Clyde

Buddymoon

Cash Cab

Camino a la Paz

Canguro Jack

La Cenicienta

La Carpa Roja

The Client List

Cloak & Dagger

Crossroads

Catching the Sun

Chuck Norris vs Communism

Dancing Quietly

Derren Brown: Apocalipsis y Miedo

Derren Brown: El Gran Robo de Arte

Derren Brown: Infamous

Descendientes 2

Dirty Dancing

Don't Look Down

Drugs, Inc. (Temporada 5)

Enemigo de Todos

Fishpeople

Gravity Falls

Great Interior Design Challenge

Hannibal

Harry Potter y el Príncipe Mestizo

Historias del Canal

Iverson

Jessie

Joe Cocker: Mad Dog with Soul

José y María

The Lizzie Borden Chronicles

Lluvia de Hamburguesas 2

Malas Enseñanzas

McFarland USA

Pedro: La Redención

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra

Los Pitufos 2

Poseidon

Porristas

Silicon Cowboys

Snowden

Tinker Bell y la Bestia de Nunca Jamas

Toy Story Olvidados en el Tiempo

The Only Way is ESSEX

Weiner

¿Usted no Sabe Quién Soy Yo? 2

2 de abril

Wolf Warrior 2

4 de abril

Ali Baba Va A La Cárcel

¿Qué Esperar Cuando Estás Esperando?

5 de abril

Operación Encubierta

6 de abril

Spellbound

7 de abril

Casi Navidad

Now More Than Ever: The History of Chicago

Strike a Pose

8 de abril

John Carter: Entre Dos Mundos

Más Fuerte que las Bombas

Cuentos que no son Cuento

El Fin de ETA

El Diario de Mika

10 de abril

Un Hogar Para Nosotros

Tickling Giants

11 de abril

El Amanecer de los Muertos

American Pie 3: La Boda

Definitivamente Tal Vez

El Desesperar de los Muertos

Green Zone: La Ciudad de las Tormentas

Gladiador

Ladrona de Identidades

Los Miserables

Oblivion

Paul

La Purga

Shrek

Volver al Futuro 2

12 de abril

El Elegido

Shrek 2

Shrek 3

Shrek Para Siempre

15 de abril

Amazonas Clandestino

Aventuras con los Kratts

Band of Robbers

Bandidos de las Drogas

Daniel Tigre

Cazando Salvajes

El Guerrero

James White

La Novena Vida de Louis Drax

Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte

Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo

TRON

TRON: Legacy