Netflix olvida a Danna Paola al sacarla de las "Historias Breves" de Élite

Élite es uno de los programas originales de Netflix más populares en la plataforma, y sin duda uno de sus personajes más icónicos es Lucrecia Montesinos Hendrich interpretado por Danna Paola, pero ya no será parte de ese mundo.

Netflix lanzará una serie de “Historias Breves” sobre los personajes de la serie para presentar a los fans que ha sido de ellos antes del inicio de la nueva temporada, pero eso no incluirá a Lucrecia de Danna Paola.

Danna Paola dio vida a Lucrecia por tres temporadas, pero decidió abandonar la serie para enfocarse en su música, por lo que Netflix no ha incluido a su personaje en los episodios especiales previos al estreno.

Estas son las “Historias Breves” de Élite

Nueva temporada de la serie estrena el 18 de junio

En días pasados, Netflix nuncio que se estrenará una serie de episodios especiales donde se relatará que ha pasado con los personajes principales de la serie; aunque Lucrecia no aparecerá, Danna Paola aseguró que el personaje está feliz en Nueva York.

De acuerdo a los informes obtenidos por La Verdad Noticias, las historias de Guzmán, Cayetana y Rebe se estrenarán el 14 de junio; la historia de Nadia será estrenada el 15 de junio; las de Ander, Omar y Alexis el día 16 y el 17 se lanzará la historia de Carla y Samuel.

“na Historia Breve de una fiesta fuera de control: A Short Story about a wild party”, subtitulo Netflix en la primera publicación anunciando la serie de episodios especiales y “Una Historia Breve de un amor imposible: A Short Story about an impossible love”, en la última.

La nueva temporada de Élite llegará a la plataforma de streaming, Netflix el próximo 18 de junio, un día después del lanzamiento de las “Historias Breves” de los personajes favoritos de los fans, con la excepción de “Lu” de Danna Paola.

