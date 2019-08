Netflix: novedades y estrenos de septiembre 2019

Mes a mes esperamos ansiosos los estrenos que anunciará Netflix; y ahora te mencionamos los que no te debes de perder durante todo septiembre 2019.

La plataforma vía streaming tiene preparadas diversas sorpresas para el noveno mes del año. Esta ocasión se agregan a su lista los estrenos tan esperados como la tercera temporada de la serie española ‘Élite’, la cual estará disponible durante la primera semana de septiembre, así como ‘Ocultos por la Luna’, una producción original de la casa productora que relata la historia de un asesino serial.

Al catálogo de Netflix se suman durante septiembre los estrenos de: 23 series, 18 películas, 13 documentales especiales, 10 contenidos para niños y familia y 4 de anime.

SERIES

Netflix prepara mucho contenido exclusivo, entre ellos la segunda temporada de 'Elite':

"Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian, llegan nuevos alumnos y los turbios secretos son más difíciles de ocultar. "

· 01 septiembre. How to Get Away with Murder: Temporada 5

· 01 septiembre. Anatomía según Grey: Temporada 15

· 06 septiembre. Élite: Temporada 2

· 06 septiembre. Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3

· 06 septiembre. El espía

· 12 septiembre. The I-Land

· 13 septiembre. Inconcebible

· 20 septiembre. Las del hockey

· 20 septiembre. Criminal: Francia

· 20 septiembre. Criminal: Reino Unido

· 20 septiembre. Criminal: Alemania

· 20 septiembre. Criminal: España

· 20 septiembre. (Des)encanto: Parte 2

· 21 septiembre. The Blacklist: Temporada 6

· 24 septiembre. Supergirl: Temporada 4

· 26 septiembre. Brooklyn Nine-Nine: Temporada 5

· 26 septiembre. October Faction

· 27 septiembre. The Politician

· 27 septiembre. The Good Place: Temporada 4

· 27 septiembre. Vis a vis: Temporada 4

· 27 septiembre. El marginal: Temporada 3

· 28 septiembre. Pose: Temporada 1

· 30 septiembre. DC's Legends of Tomorrow: Temporada 4

PELÍCULAS

Septiembre será un mes muy flojo para producciones de Netflix, pues solamente se estrenarán tres películas especiales; una de ellas se llama: 'Ocultos por la Luna':

“En este thriller de ciencia ficción, un policía de Filadelfia sale a la caza de un huidizo asesino serial cuyos crímenes están sincronizados con el ciclo lunar”.

· 01 septiembre. Jackass número dos

· 01 septiembre. Capitán América y el Soldado del Invierno

· 01 septiembre. Fuerza antigángster

· 01 septiembre. Hombres al agua

· 01 septiembre. Climax

· 01 septiembre. Diario de una pasión

· 01 septiembre. Chicas pesadas

· 01 septiembre. Baile caliente

· 01 septiembre. Escuela de Rock

· 09 septiembre. La gran muralla

· 09 septiembre. Cincuenta sombras más oscuras

· 10 septiembre. Evelyn

· 13 septiembre. A mi altura

· 15 septiembre. Inferno

· 17 septiembre. Sully: Hazaña en el Hudson

· 20 septiembre. Entre dos helechos: La película

· 23 septiembre. Fragmentado

· 27 septiembre. Ocultos por la Luna

ANIME

'Héroes modestos' será la gran ganga de la plataforma, pues se trata de una producción original de la exitosa empresa de entretenimiento.

· 06 septiembre. Héroes modestos: Teatro de cortometrajes de Ponoc

· 13 septiembre. Black Lagoon: Temporada 1

· 13 septiembre. Black Lagoon: Roberta's Blood Trail

· 13 septiembre. Black Lagoon: Temporada 2

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

'Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom' es un concierto del grupo en la prisión, donde además se escucharán las historias de los reclusos latinos.

· 01 septiembre. Elena

· 01 septiembre. Moving Art: Temporada 3

· 06 septiembre. Hip-Hop Evolution: Temporada 3

· 10 septiembre. Nuestro padrino

· 10 septiembre. Bill Burr: Paper Tiger

· 13 septiembre. Hello, Privilege. It's Me, Chelsea

· 13 septiembre. The Chef Show: Volumen 2

· 15 septiembre. Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom

· 20 septiembre. Bill Gates bajo la lupa

· 24 septiembre. Jeff Dunham: Beside Himself

· 25 septiembre. Abstract: The Art of Design: Temporada 2

· 25 septiembre. Pajareros

· 26 septiembre. En pocas palabras: Temporada 2

PELÍCULAS Y SERIES INFANTILES

La amistad de Netflix y Disney sigue más fuerte que nunca en México, para ello tendremos estrenos importantes en sus animaciones.

· 01 septiembre. Cars

· 01 septiembre. Cars 2

· 01 septiembre. Buscando a Nemo

· 01 septiembre. Patoaventuras: Temporada 1

· 01 septiembre. Buscando a Dory

· 01 septiembre. My Little Pony: La magia de la amistad: Temporada 8

· 06 septiembre. La próxima gran aventura de Archibald

· 17 septiembre. Los héroes del apocalipsis

· 23 septiembre. Equipo Kaylie

· 27 septiembre. Dragones: Equipo de rescate

