Netflix: los contenidos que serán retirados en agosto 2020

Cada mes Netflix nos sorprende con la inclusión de nuevos contenidos a su catálogo, sin embargo la plataforma también tiene que retirar algunos de sus títulos para mantener el equilibrio. Y estos son algunos de los contenidos que serán eliminados en el mes de agosto 2020.

Afortunadamente aún faltan un par de días para que estas películas, documentales y series sean eliminadas de manera permanente en la plataforma, así que aún cuentas con el tiempo suficiente para disfrutar de estos contenidos antes de que sean retirados.

Además uno tiene que ser positivo en este tipo de situaciones, pensando que con la eliminación de estos contenidos, Netflix tendrá el espacio suficiente para agregar nuevas películas, series, animes y documentales.

Contenidos que Netflix eliminará en agosto

Sin más rodeo aquí te presentamos la lista completa de todos los contenidos que serán retirados del catálogo de Netflix a partir del primer día del octavo mes del año. ¡Disfrútalas antes de que las eliminen!

Contenidos que Netflix eliminará en Agosto 2020

Películas

12 años de esclavitud

28 días

Pesadilla en la calle Elm 3

Pesadilla en la calle Elm 4

La noche de los muertos vivientes

Alicia a través del espejo

Point Break

Savage dog

Capitán América: Civil War

Biker Boyz

Detroit Rock City

Una esposa de mentira

Eurotrip

Firewall

Flashdance

Spider-Man

Jóvenes Brujas

Locos de remate

Vacas vaqueras

El diario de la princesa 2

El instituto

El jardín secreto

Pulp fiction

Recién cazado

Resident Evil 3

Thunderstruck

The black room

Enemigo invisible

I am number Four

Baywatch (2017)

Mi villano favorito 3

The thing

Películas eliminadas de Netflix

Documentales

Apex

Eagles of Death Metal

This is it (Michael Jackson)

Jago: a life underwater

National bird

Alive and kicking

Te puede interesar Netflix: el TOP 5 de películas basadas en hechos reales

Documentales eliminados de Netflix

Series

Acampados

Juacas

Ever after high