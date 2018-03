Netflix logra unir a Jennifer Aniston y Adam Sandler en una nueva película

Los actores Adam Sandler y Jennifer Aniston volverán a ser pareja en una película, siete años después del estreno de la comedia romántica 'Una esposa de mentiras'.

En esta ocasión, será con la inversión de la plaforma: Netflix.

Y es que la cadena de televisión vía streaming rodará una película denominada 'Murder Mistery'.

En ella la pareja se convierte en sospechosa del crimen de un multimillonario mientras disfrutan sus vacaciones en Europa. Kyle Newacheck es el director elegido para este filme de Netflix mientras que James Vanderbilt hará el guión de una historia que promete cautivar a los millones de fans de ambos artistas.

En 2011 'Una esposa de mentiras' recaudó aproximadamente 103 millones de dólares en Estados Unidos y 2015 a nivel mundial.

No es la primera película de Adam Sandler para la cadena Netflix, previamente participó en 'The Ridiculous Six', 'The Do-Over', 'Sandy Wexler' y ahora viene rodando un especial de stand up por gran parte de EE.UU.