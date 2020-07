Netflix lanzará serie documental sobre Pharrell Williams: Voices of Fire

Netflix ha ordenado la serie documental, Voices of Fire, que explorará la comunidad de la ciudad natal de Pharrell Williams, Hampton Roads, Virginia, mientras construye uno de los coros de gospel más inspiradores del mundo. El proyecto se estrenará en la plataforma de streaming más adelante en 2020.

En Voices of Fire, el obispo Ezekiel Williams, el tío de Pharrell Williams y un músico muy respetado en el área, junto a su equipo central de líderes influyentes del gospel se aventurarán en Hampton Roads para encontrar talento sin descubrir.

Con la creencia de que diversas historias de fondo pueden dar un mayor significado a su voz colectiva, el Obispo y su equipo buscarán personas de todas las edades, etnias y orígenes para el documental, "Voices of Fire".

Netflix confirma documental con el cantante

Las noticias de la nueva serie documental de Netflix y Pharrell Williams fueron anunciadas en el Festival Essence el domingo (5 de julio) por Williams y el Obispo. Voices of Fire será producida por A. Smith & Co. y yo soy OTRO.

Pharrell Williams explora el gospel en su ciudad natal con Netflix

Los productores ejecutivos incluyen a Pharrell Williams y Mimi Valdés para i am OTHER y Arthur Smith y Frank Sinton para A. Smith & Co. Bianca Barnes-Williams también será productora ejecutiva.

Te puede interesar: Pharrell Williams logra récord histórico con su canción “Happy”

La noticia llegó días después de que se revelara que Pharrell Williams y el creador de BlackAF, Kenia Barris, están en conversaciones con Netflix para un musical inspirado en Juneteenth. Williams es representado por WME.