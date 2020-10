Netflix lanza trailer de la ÚLTIMA temporada de Sabrina ¿Cuándo se estrena?

El Mundo oculto de Sabrina regresa oficialmente para lanzar un último hechizo. El lunes 26 de octubre, Netflix anunció la fecha de estreno de la temporada 4 de la serie, que se confirmó como el último lote de episodios de la serie a principios de este año.

Según el sitio de transmisión los últimos ocho episodios de la temporada 4 del Mundo oculto de Sabrina debutarán en la víspera de Año Nuevo, el jueves 31 de diciembre. Esta noticia llega después de que el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa acudiera a las redes sociales la semana pasada para adelantar que se acercaban noticias "extremadamente malas" para la serie.

El Mundo oculto de Sabrina reinventa el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia sobre la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería. En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, The Eldritch Terrors descenderá sobre Greendale.

Esta será la última temporada del Mundo oculto de Sabrina en Netflix

¿De qué trata la temporada 4 de Sabrina?

El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora uno por uno (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todo lo que lleva a ... The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza a ganarse lentamente el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?

Cómo te informamos en La Verdad Noticias la cancelación de Sabrina se anunció oficialmente por Netflix a principios de este año, y los fanáticos han estado increíblemente ansiosos por ver cómo terminará el lote final de episodios.

Poco después de la noticia de la cancelación, Aguirre-Sacasa mostró una imagen de vista previa de una historia de "Witch War", que teóricamente se habría cruzado con los personajes de la serie hermana de CAOS, Riverdale.

"Si alguna vez hiciéramos (un crossover), tendría que ser más significativo que un truco y realmente revelar el personaje y realmente impulsar la historia", dijo Aguirre-Sacasa a ComicBook.com.

"Creo absolutamente que hay un universo en el que eso sucede, pero querrás que realmente resuene y que sea realmente reflexivo, profundo y especial. Hay toneladas de huevos de Pascua, alusiones a otros personajes de Archie en Sabrina, y yo creo que es un elemento realmente divertido".

La historia de "Witch War" es algo que los fanáticos del cómic “Chilling Adventures of Sabrina” han estado esperando durante años, ya que Aguirre-Sacasa y Hack publicaron los dos primeros números de ese episodio en 2017. La serie se ha interrumpido desde entonces, dejando los cuatro números planeados restantes como un misterio.

¿Estás emocionado por los últimos ocho episodios del Mundo oculto de Sabrina?