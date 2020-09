Netflix lanza trailer de "American Murder", documental sobre un triple asesinato

Netflix lanzó un avance de su nuevo documental "American Murder: The Family Next Door” en el que dará un vistazo al caso de triple homicidio que involucra a la familia de Shanann Watts y Chris Watts, uno de los crímenes más estremecedores registrados en los Estados Unidos.

El tráiler estrenado este miércoles muestra imágenes de archivo, publicaciones en redes sociales, grabaciones policiales, mensajes de texto y videos caseros inéditos a través de las cuales se narrará la historia.

Chris Watts es un convicto nacido en Colorado, cuyo caso de asesinato tomó a todos por sorpresa

American Murder también recordará a los espectadores que Chris no es el hombre que parecía ser antes de confesar haber asesinado a su esposa y a sus dos hijas, luego de supuestamente haber tenido un ataque de rabia.

El caso de Chris Watts llega a Netflix

"Solo quiero que sepas un poco de mi historia", dijo Shanann en un viejo video de Facebook que se muestra en el avance. "Pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida y luego conocí a Chris y es lo mejor que me ha pasado".

Más adelante, en la vista previa, se reproduce una grabación de audio de un amigo que llamó a la policía después de que cuestionaron por qué no se pudo localizar a Shanann.

Poco después, Chris está siendo interrogado por detectives en Frederick, Colorado, donde Shanann y sus dos hijas pequeñas desaparecieron. "Sólo hay una persona en esta sala que sabe cuál es la verdad", le dijo un detective a Chris. "En unos cinco minutos, seremos dos".

En noviembre de 2018, Chris recibió cinco cadenas perpetuas por asesinar a su esposa embarazada y sus dos hijas pequeñas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Antes de su sentencia, se declaró culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado, uno cargo de interrupción ilegal del embarazo y tres cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido.

Según NBC News, su acuerdo con la fiscalía le ahorró la pena de muerte.

En enero, Lifetime examinó el caso en una película titulada Chris Watts: Confessions of a Killer. Pero para aquellos que esperan otra perspectiva, marquen sus calendarios. American Murder: The Family Next Door comienza a transmitirse en Netflix el 30 de septiembre.