Netflix lanza nuevo trailer de “Ghost in the Shell: SAC_2045” ¿Será un éxito?

Ghost in the Shell es un manga de ciencia ficción por Masamune Shirow y publicado en 1989, por lo que encontramos mucho de la influencia de los 80’s llevada a un concepto futurista al estilo ciberpunk, lo que enamoró en los noventas y originó la primera película animada en 1995 al igual que su versión al anime en 1992, pero lo nuevo que ha dejado ver Netflix resultó algo completamente distinto.

El tiempo ha pasado rápido para el mundo del anime, pues fue en el 2018 cuando Netflix confirmó la llegada de una nueva versión animada de Ghost in The Shell, misma que llegará en abril del 2020 bajo el nombre de “Ghost in the Shell: SAC_2045”, siendo un estilo de animación CGI con 3D que ya caracteriza a las actuales series anime producidas por Netflix.

Algo que comentaron los productores de “Ghost in the Shell: SAC_2045” fue que será una obra fiel al manga de Masamune Shirow, más que nada pura acción con la ciencia ficción al límite, en el trailer podrás ver por tí mismo si esto es verdad.

Nuevo trailer de “Ghost in the Shell: SAC_2045” por Netflix

El diseño artístico que combina el CGI con el 3D está en manos de Ilya Kuvshinov, mientras que Kenji Kamiyam y Shinji Aramaki, quienes son conocidos por la serie de Netflix “Ultraman 2019” son los directores del nuevo anime de Ghost in The Shell, este tendrá 12 capítulos en su primera temporada y se posiciona 10 años después de los sucesos del anime “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”.

“Ghost in the Shell: SAC_2045” es parte de la nueva apuesta de Netflix en el mundo del anime, recordando que se tiene contemplada a las series de Neon Genesis Evangelion y Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco para entrar a este estilo de 3DCG, y el manga de Masamune Shirow es solo el comienzo, solo tras el estreno de este nuevo anime es que se sabrá si es del agrado de los fanáticos.

