Netflix lanza nuevo TRAILER de Transformers: War for Cybertron Trilogy

Netflix lanza TRAILER de Transformers: War for Cybertron Trilogy

El sábado 26 de septiembre, durante la Hasbro Pulse Con, Netflix reveló el primer avance de Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, la segunda parte de la saga animada. La revelación del avance sigue la emocionante noticia de que la popular línea de juguetes Transformers: Beast Wars regresará pronto.

Según la sinopsis oficial de Netflix para la nueva serie, "Con Allspark desaparecido, Megatron se ve obligado a enfrentar la dura realidad de que sus Decepticons están atrapados en un Cybertron moribundo. Mientras tanto, perdidos en los confines más oscuros del espacio, Optimus Prime y su equipo se embarcan en una misión desesperada, encontrarse inesperadamente con ... los mercenarios espaciales".

¿Por qué llevaron Transformes a Netflix?

Earthrise sigue al exitoso debut de la primera entrega de Transformers: War for Cybertron Trilogy. En julio, uno de los ejecutivos de la casa de animación Rooster Teeth explicó por qué llevaron el proyecto a Netflix en lugar de mantenerlo en sus propios canales de contenido.

"La empresa en su esencia siempre ha tratado de crear contenido que le encante a nuestra audiencia, y ponerlo donde está nuestra audiencia", dijo el gerente general de Rooster Teeth, Jordan Levine.

Los fanáticos de Transformers han esperado con ansias esta nueva entrega

"Para nosotros, la infraestructura de producción que existe aquí en Austin, en acción en vivo y animación, ha demostrado que podemos crear contenido premium de alta gama. Luego, analizamos qué tipo de plataformas de distribución pueden soportar eso.

"Digo esto sin ninguna tontería detrás: sentí que todas las partes involucradas, Rooster Teeth, Hasbro y Netflix, estaban completamente alineadas con lo que es este programa y cómo comercializarlo. Está jugando con las fortalezas de todos".

Matthew Aguilar de ComcicBook.com le dio a Siege una crítica entusiasta. Escribió: "Transformers: War For Cybertron Siege toma una premisa clásica y le da vida de una manera nueva y atractiva y visualmente espléndida, mientras prepara el escenario para la historia épica que está por venir. Los fanáticos de toda la vida apreciarán ver a sus personajes favoritos dado nuevas capas de profundidad en un mundo que se siente tan impredecible como lleno de acción, mientras que a los nuevos fanáticos les encantará la acción hermosa y la oportunidad de conocer a estos personajes en la planta baja. Independientemente del campamento en el que te encuentres, Transformers : War For Cybertron Siege no debe perderse, y estamos ansiosos por ver qué sigue ".

La sinopsis de Transformers: War for Cybertron Trilogy - Siege dice: "Son las últimas horas de la devastadora guerra civil entre los Autobots y los Decepticons. La guerra que ha destrozado su planeta natal Cybertron está en un punto de inflexión. Dos líderes, Optimus Prime y Megatron, ambos quieren salvar su mundo y unificar a su gente, pero solo en sus propios términos.

TE PUEDE INTERESAR: "Transformers" continuará en el cine con dos películas más, ¡Confirmado!

Continúa señalando: "En un intento por poner fin al conflicto, Megatron se ve obligado a considerar el uso de Allspark, la fuente de toda la vida y el poder en Cybertron para 'reformatear' los Autobots, y así 'unificar' Cybertron. Superados en número, en armas y bajo asedio, los Autobots cansados de la batalla orquestan una serie desesperada de contraataques en una misión que, si todo sale bien de alguna manera, terminará con una elección impensable: matar a su planeta para salvarlo".