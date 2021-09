Netflix gobierna los Emmy, superando a HBO como ganador de la mayoría de premios

Netflix y HBO han luchado entre sí por la supremacía en las nominaciones al Emmy durante los últimos cinco años, y los dos intercambiaron el título como la red, el estudio o el servicio de transmisión más nominados desde 2017. Pero Netflix nunca había terminado la noche de los premios ganando la mayoría. Lo más cerca que estuvo fue en 2018, cuando empató a HBO en el número total de estatuas.

Eso cambió el domingo cuando Netflix ganó 44 premios Emmy, combinando los premios entregados durante la ceremonia del domingo con los Emmy de artes creativas recolectados durante las ceremonias el fin de semana pasado. Es la primera vez que Netflix se lleva a casa la mayor cantidad de premios desde que la programación de la compañía fue nominada por primera vez en 2013.

Los 44 premios Emmy de Netflix superaron el número total de premios ganados por las siguientes empresas combinadas. Y es que HBO, que combinó sus premios por programas tanto en su red tradicional como en su servicio de transmisión, HBO Max, ganó 19 premios Emmy en total, con Mare of Easttown y Hacks destacando con múltiples victorias.

Disney Plus vino a continuación con 14 premios Emmy en total, incluida una estatua para Hamilton y muchas por logros técnicos entregados en los Emmy de artes creativas el fin de semana anterior.

Apple TV Plus también se destacó por el éxito de Ted Lasso, que ganó cuatro premios Emmy el domingo y siete en total. Además de ganar con una serie de comedia excepcional, su estrella, Jason Sudeikis, ganó la categoría de actor principal de comedia, y los actores secundarios Hannah Waddingham y Brett Goldstein también se llevaron estatuas a casa: los primeros premios Emmy para los tres artistas. En total, Apple TV Plus ganó 11 premios Emmy este año.

Tanto Disney Plus como Apple TV Plus, que se lanzaron con dos semanas de diferencia en 2019, están solo en su segundo año de competencia por los Emmy.

Reinar como la red o el servicio más galardonados con un Emmy no desbloquea ningún premio en particular más que los derechos de presumir. Pero dado que la competencia continúa intensificándose entre las empresas de medios, dominar los premios Emmy puede ser importante para comercializar un servicio por encima del resto como el lugar al que acudir para la programación más condecorada. Servicios como Netflix y HBO Max de WarnerMedia, sin mencionar Disney Plus, Hulu, Amazon Prime y Apple TV Plus también, están compitiendo por sus suscripciones. Pero dominar la mayor cantidad de premios Emmy también atrae a los mejores talentos de Hollywood.

En 2018 la plataforma de streaming quedó empatada con HBO en los premios Emmy.

Excepto por el empate con Netflix en 2018, HBO ha sido durante mucho tiempo el líder indiscutible en victorias de Emmy.

Y los dos ingresaron a la última temporada de Emmy con HBO superando a Netflix en nominaciones, pero apenas este año, HBO combinó el recuento de Emmy para su red tradicional con el del servicio de transmisión. Eso generó 130 asentimientos a HBO, solo uno más que a Netflix.

Sin embargo antes de que la ceremonia de los premios Emmy comenzara el domingo, Netflix estaba en camino de terminar la noche con la mayor cantidad de victorias, gracias a una colección de estatuas el fin de semana pasado de los Emmy de artes creativas. Las ceremonias anteriores, que premian los logros artísticos y técnicos en televisión, generaron 34 premios de Netflix hasta el domingo por la noche. HBO aseguró solo 10 entonces. (Incluso Disney Plus, que ganó sus primeros premios Emmy el año pasado, llegó la noche del domingo con más premios Emmy de artes creativas a su nombre que HBO, con 13).

Los dramas de época gobernaron la noche de Netflix el domingo

The Crown, un drama sobre la monarquía británica que abarca la época en la que el príncipe Carlos y Diana Spencer se conocieron y se casaron, y The Queen's Gambit, una serie limitada inesperadamente animada sobre un prodigio del ajedrez adicto a las drogas en los años 60, quedaron empatados como los programas más premiados. Cada uno ganó 11 premios Emmy, con The Crown como mejor drama y un puñado de premios de actuación y The Queen's Gambit como mejor serie limitada y muchos premios Emmy de artes creativas.

El drama de moda Halston, que abarca tres décadas en la vida del diseñador, obtuvo un Emmy como actor principal en una serie dramática.

De los programas de Netflix que ganaron otros premios Emmy antes de la ceremonia en horario estelar del domingo por la noche, la serie de antología animada de formato corto Love, Death + Robots ganó tres estatuas; el especial de música / comedia Bo Burnham: Inside también ganó tres; y el documental David Attenborough: A Life on our Planet también ganó tres. El especial musical navideño Christmas On The Square de Dolly Parton ganó dos, al igual que The Social Dilemma, un documental sobre los peligrosos efectos de las redes sociales, en La Verdad Noticias seguiremos las propuestas de la plataforma que dominó la lista completa de ganadores de los Emmy 2021.

