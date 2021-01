Netflix estrenará 70 películas este año para que te olvides del COVID-19

El gigante de la transmisión en línea estrenará 70 películas originales en 2021, informó la compañía en un comunicado este martes, promocionando la lista más ambiciosa del servicio de streaming hasta ahora.

La programación de películas de Netflix incluye una de sus producciones más caras hasta la fecha, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, así como las secuelas de sus comedias románticas The Kissing Booth y To All the Boys I’ve Loved Before.

El servicio de streaming también ha encargado más de una docena de dramas, incluido el debut como directora de Halle Berry y un largometraje que protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Netflix, que alguna vez fue una palabra tabú entre los cineastas fieles a la pantalla grande, es ahora uno de los pocos estudios confiables de la industria. La plataforma ha aumentado su producción a medida que los cines permanecen cerrados en gran parte del mundo.

Netflix y sus planes para los próximos 12 meses

Netflix aprovechó el año 2020 y lanzó nuevas películas de directores como Spike Lee, George Clooney y Gina Prince-Bythewood para entretener a todas las personas que debían permanecer en casa. También adquirió varias películas de estudios que no podían usar los cines.

El servicio de streaming ha ampliado sus operaciones en los últimos años bajo el liderazgo del director de cine Scott Stuber, y ha agregado las películas Extraction, The Old Guard y Spenser Confidential a su serie de dramas, documentales y comedias románticas de la lista para los premios Oscar.

El equipo de Stuber está supervisando una lista de 52 películas de acción en inglés y otras 10 en idiomas extranjeros. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Netflix también lanzará ocho películas animadas en 2021. La lista de 70 películas no incluye documentales.

