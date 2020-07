Netflix estrenará 7 películas y series originales en septiembre ¡Increíble!

En el mes de septiembre, se presentará en el servicio de streaming una serie de nuevos contenidos originales de Netflix, desde películas hasta series que entran al catálogo.

Vamos a darle un resumen de todo lo que llega a Netflix en dos meses y dado que la lista incluye películas de acción, películas de detectives y programas de crimen, hay mucho por lo que emocionarse.

Los estreno de septiembre en Netflix

Primero está la segunda temporada de Undercover, un drama criminal belga que sigue a agentes encubiertos y sus intentos de infiltrarse en la operación de un capo del narcotráfico. El estreno de la temporada será el 6 de septiembre.

Undercover llega a Netflix el 6 de septiembre

La otra serie de nuevos episodios que llegan ese mes a Netflix también es una segunda temporada, esta para la comedia francesa Family Business, en la que una familia aprovecha la noticia de que Francia está legalizando la marihuana abriendo un café de marihuana. Estoy sintiendo un patrón aquí. Vea la nueva temporada del 11 de septiembre.

Aquellos con niños pequeños, mientras tanto, estarán interesados en Mighty Express, una nueva serie sobre trenes y niños que van a varias aventuras juntos (siempre seré un leal de Thomas y sus amigos).

Ahora para las películas. No hay nada que parezca una película de acción barata y musculosa, y parece que Netflix tiene eso en camino con Welcome to Sudden Death, un remake de la película de los 90 de Jean-Claude Van Damme Sudden Death. Saldrá el 29 de septiembre. Pero si esa no es su taza de té, entonces permítanos señalarle en dirección a I Thinking of Ending Things, la nueva película de terror del director Charlie Kaufman que se estrena el 4 de septiembre.

En otra parte, Enola Holmes es una versión feminista de un ícono victoriano. Sí, eso significa cambiar el papel principal como mujer, más o menos. Sherlock Holmes no ha sido reemplazado, pero está ocupando el asiento trasero de su hermana menor Enola.

¿Divisivo? Creo que hemos pasado de la división hacia los reinos de un encogimiento de hombros desapasionado. De todos modos, ese todavía carece de una fecha de lanzamiento exacta, pero estará aquí en septiembre.

Enola Holmes es interpretada por Millie Bobby Brown

Por último, hay un programa de televisión más que casi olvidé incluir, y que también es nuevo. Ratched adaptará One Flew Over the Cuckoo’s Nest para TV (la película del mismo nombre es un clásico). Al igual que Enola Holmes, tampoco tiene una fecha exacta.

Ese es tu lote para los originales de Netflix de septiembre. Al menos, lo que se ha anunciado hasta ahora y tenemos solo un par de meses hasta que podamos verlos. Sin embargo, hasta entonces, asegúrese de ver la próxima película original The Old Guard, que se lanzará en la plataforma el 10 de julio.