Netflix estrena serie sobre masacre del crimen organizado en Coahuila

Está por estrenarse en Netflix la serie Somos, que toca el sensible tema de la masacre a manos del crimen organizado en Allende, un pequeño municipio del estado de Coahuila, al norte de México.

El crimen ha permanecido desconocido durante una década entre la población mexicana, por ello el realizador James Schamus tiene en la mira al público local, pues piensa que para que la historia trascienda la serie debe ser un éxito en México antes que en cualquier otra parte del mundo.

“Si funciona en México eso es lo que nos importa y si cruza la frontera eso es genial también”, dijo Schamus a AP. “La clave de la serie es México y solamente México… Espero que al tener ese enfoque en lo local se abra puertas para lo global también, pero sólo tendrá éxito si en su corazón es mexicana”, explicó.

La historia real de Somos de Netflix

La masacre de Allende cumple diez años en 2021.

La serie está basada en el artículo testimonial How the United States Triggered a Massacre in Mexico (disponible en español como Anatomía de una masacre) de la periodista estadounidense Ginger Thompson, ganadora del premio Pulitzer.

El texto recaba los testimonios de decenas de supervivientes, autoridades y delincuentes que Thompson entrevistó a lo largo de 18 meses para esclarecer los hechos del 11 de marzo del 2011 en Allende, municipio ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos.

El ataque fue perpetrado por sicarios del cártel de los Zetas, quienes entraron al municipio en busca de un supuesto traidor. Apoyados por la policía, secuestraron a todas las personas que llevaran su apellido, incluyendo mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a cenizas. Se estima que hay entre 42 y 300 desaparecidos.

La participación de la DEA

El crimen de Allende parece haber sido olvidado por las autoridades.

El artículo de Thompson asegura, citando testimonios de sobrevivientes, que la masacre estuvo relacionada con una operación de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, de la que se filtró información sobre un líder de los Zetas que se había vuelto su informante. Esto derivó en el asalto al pueblo, la quema de casas, secuestros y asesinatos.

La escritora y periodista veracruzana especialista en narcotráfico Fernanda Melchor, quien funge como productora, explicó que para ella es muy importante abrir la conversación sobre sucesos como el que narra la serie “que es emocionante y entretenida pero al mismo tiempo hacerlo con la conciencia de estar preservando en la memoria un suceso así con todo el respeto a las víctimas”.

Somos se estrena este miércoles 30 de junio en Netflix, y estará disponible en más de 190 países a través del servicio de streaming. La Verdad Noticias.

