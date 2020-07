Netflix estrena el tráiler de SIEGE de Transformers: War For Cybertron Trilogy

Netflix estrena el apocalíptico tráiler de Transformers: War For Cybertron Trilogy/Foto: No somos ñoños

En cada regreso de Transformers, Optimus Prime es un Optimist Prime eterno. Si los Autobots pueden seguir luchando por lo que está bien en la galaxia, defiendan su planeta de origen y los mundos de los demás de los Decepticons con cada onza de aceite bombeando a través de sus corazones del motor de combustión, entonces el destino les otorgará la victoria.

Pero ahora Optimus en Transformers: War for Cybertron Trilogy, una nueva serie inspirada en el anime de Netflix y Rooster Teeth, es sombría y existencial. Tal vez toda la guerra fue por nada. Tal vez no hay que vencer a Megatron.

Si bien War for Cybertron no se está llenando de Jarhead, la nueva serie Transformers tiene una arena y una oscuridad que parecen darle al drama un nivel de realidad que mil millones de píxeles irregulares no podrían hacer en live action. Esta es la guerra, y es intensa.

Filtrado nuevo trailer para la serie animada ‘Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege‘ que se estrenará en Netflix el 30 de julio y que contará con animación de Polygon Pictures

���� https://t.co/W30d1Fyxxz pic.twitter.com/nO94e76IuM — Viva Er Manga (@VivaErManga) July 7, 2020

En el trailer final de la serie, que se estrenó exclusivamente en Polygon, las cosas no van bien para los Autobots y lo que queda de la vida de Cybertronian. De hecho, los primeros seis episodios de 22 minutos, subtitulados "Asedio", retoman "las últimas horas de la devastadora guerra civil entre los Autobots y los Decepticons".

Sinopsis Transformers: War For Cybertron Trilogy

La guerra que ha destrozado su planeta natal, Cybertron, está en un punto de inflexión. Dos líderes, Optimus Prime y Megatron, ambos quieren salvar su mundo y unificar a su gente, pero solo en sus propios términos.

Presenta #Netflix pósters de #Transformers: War for Cybertron Trilogy #SIEGE.



La serie anime estará disponible el 30 de julio en @NetflixLAT. pic.twitter.com/UJlxIkgfu4 — Movie Crazy Planet ������ (@MovieCPlanet) July 4, 2020

En un intento por poner fin al conflicto, Megatron se ve obligado a considerar el uso de Allspark, la fuente de toda la vida y el poder en Cybertron, para "formatear" los Autobots, "unificando" a Cybertron.

Superados en número, superados en armas y bajo SIEGE, los Autobots, cansados de la batalla, organizan una serie desesperada de contraataques en una misión que, si todo sale bien, terminará con una elección impensable: matar a su planeta para salvarlo.

Transformers: War for Cybertron Trilogy fue producida para Netflix por Rooster Teeth (RWBY, gen: LOCK) , con animación de Polygon Pictures (Godzilla , Knights of Sidonia).

La nueva serie-anime de Transformers había sido programada para ser estrenada en junio, sin embargo por la pandemia de Covid-19, se cambió la fecha para finales de julio; aunque los fans ya están más que emocionados de conocer lo que ocurrirá/Foto: Diario AS

El veterano escritor de cómics y veterano de Transformers FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) es el showrunner de la serie, respaldando un elenco de voces que incluye a Jake Foushee (Optimus Prime), Jason Marnocha (Megatron), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Abejorro), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), y Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert).

También te puede interesar: CINE: publican fecha para el estreno de la nueva película de “Transformers”

"Siege", primera parte de Transformers: War for Cybertron Trilogy, se estrena el 30 de julio en Netflix. La segunda parte, "Earthrise", y la tercera parte sin título aún no han recibido fechas de lanzamiento.