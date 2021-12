Netflix estrena "Don’t Look Up", la nueva película de Leonardo DiCaprio.

"Don't Look Up", la comedia del escritor y director Adam McKay, llegará a Netflix este fin de semana navideño después de una presentación limitada en los cines.

La película cuenta con un elenco de estrellas: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Cate Blanchett y Meryl Streep, solo por nombrar algunos, y sirve como una sátira oscura en varios niveles.

Si bien McKay originalmente tenía la intención de que el guión de "Don't Look Up" fuera un comentario sobre los negadores del cambio climático, los espectadores de 2021 también encontrarán muchos paralelismos con la pandemia de COVID-19.

¿De qué trata la cinta de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence?

“Don’t Look Up": cuenta la historia de los astrónomos Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y Randall Mindi (Leonardo DiCaprio) que descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta Tierra. Desde ese momento, deberán advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación pero nadie les creerá.

Incluso, los protagonistas visitarán a la presidenta de Estados Unidos, Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), quienes harán oídos sordos también a la situación. La cinta está siendo promocionada como “una historia basada en hechos reales, pero que aún no ha pasado”.

"Don’t Look Up": la nueva película de Netflix

El tiempo que resta de impacto es de seis meses, sin embargo, administra el flujo de noticias y conseguir la atención de un público pendiente con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta verdaderamente cómico en la nueva producción de Netflix.

La Verdad Noticias informa que, en términos generales, “Don’t Look Up” es muy entretenida y ácida, incluso supera su condición de comedia negra. Y pese a que en momentos se dispersa de lo que busca narrar, ese trayecto de 140 minutos de metraje no se siente pesado porque pasa de todo.

