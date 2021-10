Netflix es destrozado por fans de Luis miguel por este video

Luis Miguel, la serie en su tercera y última temporada ha dado mucho de qué hablar, pues ha sido una de las más esperadas por los fanáticos del “Sol de México” y se ha resaltado un peculiar detalle antes del estreno que empañó la expectativa.

“Esta es la historia de la estrella más brillante de todas: el Sol de México, pero antes de que empiece la temporada final, queremos ponerlos al día y como Micky dejaremos que la música hable por nosotros”, señala uno de los mariachis

Hay que destacar que unos días antes Netflix publicó un video en el cual mostraban una recapitulación de las dos temporadas anteriores, donde al ritmo de “La Bikina”, un grupo de mariachis interpretaron la letra, la cual había sido cambiada para brindar un resumen de los sucedido en los 21 capítulos anteriores.

El video que causo malestar en los fans de Luis Miguel

Resulta que en el video, el mariachi hace el recuento de lo mostrado en la bioserie de Luis Miguel, como los maltratos de Luisito Rey, la desaparición de Marcela Basteri y hasta la muerte de su representante Hugo López.

“Micky tiene una voz privilegiada. La gente lo quiere ver cantar. Luisito se aprovecha buscando lucrar. Marcela preciosa y orgullosa de su Sole se fue sin avisar […] A Marcela, Micky no la encontró, en la dos nos mataron al villano”, menciona la letra.

Por si fuera poco mencionan esa escena donde Luismi desaira a Luisito Rey, quien quiere hacer las paces con su hijo al finalizar un concierto, llevando una pierna de jamón ibérico y; por ello, los mariachis aparecen con embutidos de este tipo.

Eliminaron el video de las redes

Criticas de los fans de Luis Miguel

Ahora se presume que los mariachis incluso acudieron al programa matutino “Sale el Sol” para interpretar este tema, pero el video, originalmente publicado en las cuentas de Twitter, Instagram y YouTube oficiales de Netflix, ha sido eliminado.

Es por eso que los seguidores del “Sol de México” no tomaron a bien este material, ya que lo calificaron como una ofensa ante la dura vida que ha sufrido el cantante.

Algunas de las criticas mencionan: “Hacer una canción de momentos tristes y trágicos de la vida de una persona no es bonito”, “De mal gusto burlarse de una persona real y una familia”, “Luis Miguel no es así, este no es su estilo”, fueron algunos de los comentarios realizados por algunas personas en Instagram.

Cabe recordar que Luis Miguel Gallego Basteri mejor conocido como Luis Miguel y apodado en ocasiones como «El Sol de México», es un cantante y productor musical mexicano, nacido en Puerto Rico, considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina.

