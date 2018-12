Netflix emociona a los fans de Taylor Swift con un adelanto de su documental

La famosa cantante y compositora Taylor Swift, hace unas semanas compartió la noticia de su nuevo proyecto el cual será un documental que se podrá ver en la plataforma de Netflix.

El documental incluye diversas grabaciones de lo que fue la gira de la artista estadounidense en diversos lugares.

Y es que la famosa cantante recorrió siete países y cuatro continentes lo que fue durante este año 2018.

Tal vez te pueda interesar: Aracely Arámbula luce semidesnuda posando en bikini (FOTO)

Recordamos que el estreno del documental será este 31 de diciembre en la plataforma de streaming y es que unos días antes han decidido mostrar algunos adelantos de la gira de Taylor Swift.

La cantante Taylor Swift de 29 años ha su corta carrera en el mundo de la música, ha conquistado a todos sus fieles seguidores por las canciones que ha lanzado y que se han colocado en las favoritas de los fans.

Y es que parte de lo que se podrá ver en el documental de Taylor Swift serán las interpretaciones de los temas como "Blank Space", "Shake it Off", "Delicate", "Ready for it" entre otras canciones.

Cabe mencionar que la gira de conciertos “Reputation Stadium Tour” fue la más vendida de Estados Unidos y en el documental contará con las apariciones de grandes artistas como Camila Cabello y Charli XCX.

Y es que para sorpresa de todos los fans de Taylor Swift, la famosa decidió compartir el tráiler del documental el día de su cumpleaños.

Taylor Swift ha realizado colaboraciones con diversos artistas de la industria de la música, algunos de ellos han sido Ed Sheeran, Zayn Malik, entre otros famosos.