Netflix elige a nuevo actor para Eskel en The Witcher: Basil Eidenbenz

Netflix ha encontrado su nuevo Eskel para la temporada 2 de The Witcher, después de que Thue Rasmussen, quien fue elegido originalmente para el personaje, tuvo que dejar el papel por los retrasos en la producción debido a la pandemia de coronavirus.

La plataforma de streaming, ahora ha elegido a Basil Eidenbenz para interpretar el papel de Eskel en la temporada 2, que es uno de los brujos compañeros de Geralt, y parece que ya ha comenzado a filmar escenas en el set, según informó Deadline.

Basil Eidenbenz se une al elenco de The Witcher

Los fanáticos de la serie conocerán a Basil Eidenbenz por proyectos como Victoria, The Athena y X Company.

The Witcher pierde uno de sus actores originales

Thue Rasmussen anunció su salida de The Witcher en Instagram y puede leer su mensaje completo a continuación.

"Lamentablemente, debido a la reprogramación debido a Covid-19, no retrataré a Eskel en The Witcher", dice en parte la declaración de Rasmussen, que puede ver en su totalidad a continuación. "Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set a principios de este año. Todos estaban extremadamente comprometidos y apasionados por el proyecto y fue una experiencia verdaderamente inspiradora".

Puedes encontrar la descripción oficial de The Witcher de Netflix a continuación.

"Basado en la exitosa serie de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la gente a menudo resulta más perversa que las bestias ”, dijo Netflix. "Pero cuando el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deben aprender a navegar juntos por el continente cada vez más volátil".

El reparto incluye a Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni. (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) y Anna Shaffer como Triss.

The Witcher está disponible para transmitir en Netflix ahora.

