Netflix: el TOP 5 de películas basadas en hechos reales

Netflix se ha convertido en una de las plataformas digitales más importantes de la actualidad, no sólo por su extenso catálogo sino por lo que podemos encontrar en él, desde películas, hasta documentales, anime y series.

Y una de las características que más apreciamos de esta plataforma de streaming es su gran variedad en géneros, desde terror y suspenso, hasta los contenidos más románticos, dramáticos, divertidos y realistas.

No podemos negar que la ciencia ficción tiene su gran atractivo al llevarnos a vivir mundos inexistentes, sin embargo hay quienes disfrutan más de los contenidos realistas, de esos que nos hacen conocer los casos más asombrosos o nos hacen recordar algunos de los momentos más importantes en la historia.

Las mejores películas basadas en hechos reales

Así que si tú eres uno de los que disfrutan este tipo de contenidos, aquí te tenemos el Top 5 de las mejores películas basadas en hechos reales y que puedes disfrutar desde Netflix:

Un camino a casa

Esta película gira entorno a la vida de Saroo Brierley, un niño de 5 años de edad que un día se extravía en un tren que lo deja a miles de kilómetros lejos de su hogar. Sin poder comunicarse, a causa de su idioma natal, queda desolado hasta que una pareja australiana lo encuentra y decide adoptarlo. Sin embargo el éxtasis de esta película es cuando Saroo, 25 años después, decide encontrar a su familia biológica.

93 días

Esta película que puedes ver desde Netflix centra su historia en los sacrificios de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas al intentar contener el virus del Ébola en Nigeria. Una película que retrata a la perfección una de las peores pandemias que se vivió en este lugar.

Los dos Papas

Una de las películas más premiadas y reconocidas de la industria cinematográfica, la cual recrea la vida de Jorge Bergoglio (Papa Francisco) en Argentina antes de convertirse en Cardenal, y de la amistad que construyó con Joseph Ratzinger (Benedicto XVI).

En busca de la felicidad

Protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith, esta película gira entorno a Chris Gardner, un padre de familia que después de ser abandonado por su esposa y de sufrir una dura crisis económica, se ve obligado a hacer hasta lo imposible para mantener y cuidar a su hijo.

22 de julio

Basada en el libro “One of Us: The Story of a Massacre in Norway”, esta cinta recrea uno de los atentados más grandes sucedidos en Noruega en el año 2011, donde un peligroso asesino termina asesinando a 77 adolescentes en un campamento juvenil.