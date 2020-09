Netflix: el TOP 3 de series de suspenso que definitivamente no te puedes perder

No tenemos duda de por qué Netflix es considerado como una de las plataformas de streaming más populares y exitosas de la actualidad, pues su catálogo es uno de los más extensos y diversos dentro del mundo del streaming.

Incluso desde hace años, esta plataforma ha comenzado a realizar sus propios contenidos, evolucionando de ser solamente un servicio a ser una gran casa productora, la cual nos ha traído algunos de los mejores títulos de los últimos tiempos.

Asimismo otras de las características que apreciamos de Netflix es su diversidad en tipos de contenidos y géneros, pues en su catálogo podemos encontrar desde películas y documentales hasta series y animaciones.

El top 3 de series de suspenso en Netflix

Sin embargo esta lista la enfocaremos a los amantes del suspenso, y no existe nada mejor que disfrutar de grandes emociones por un mayor número de horas, justo lo que nos ofrecen las series ¡Y aquí te traemos las 3 mejores!

Dilema

Esta miniserie de diez episodios gira entorno a una pareja de recién casados que tienen problemas financieros y para solucionarlos aceptan una proposición moralmente ‘inaceptable’ de una mujer muy poderosa. Sin duda esta serie muestra lo importante que puede ser una mala decisión sobre la vida íntegra de las personas.

Bloodline

La historia de esta serie de Netflix gira entorno a la familia de los Rayburn, quienes poseen un resort turístico en Los Cayos. Una vida bastante tranquila hasta que llega Danny, la oveja negra de la familia, cuyo retorno también significa la apertura de viejas heridas, escándalos y descontrol.

How to Get Away with Murder

Considerada como una de las mejores series de los últimos años, How to Get Away with Murder sigue la vida de cuatro estudiantes de derecho que tienen la oportunidad de participar en casos reales junto a una de sus maestras más brillantes, Annalisse Dewitt. Una gran oportunidad que también los lleva a estar involucrados en un caso de asesinato.