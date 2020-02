Netflix da a conocer al elenco completo de la nueva serie animada de He-Man

Netflix prepara el nuevo remake animado de la serie clásica de los años 80´s, He-Man, bajo la dirección de Kevin Smith y cuyo elenco oficial de actores de voz ya fue confirmado.

He-Man de Netflix

“He- Man and the Masters of the Universe”, la serie creada por Netflix y Mattel Television todavía no tiene una fecha de estreno confirmada, pero será una continuación de la serie original de 1983.

“¡En el planeta de Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Amo del Universo! La clásica batalla entre He-Man y el malvado Skeletor alcanza nuevas alturas a medida que el héroe y el villano forjan equipos nuevos y poderosos. Una nueva generación de héroes que luchan por el destino de todos nosotros. Al final, ¿quién se convertirá en el Amo del Universo?”, especifica la sinopsis oficial de la serie compartida por Mattel Televisión.

A young prince discovers a mighty power, and an epic story begins once more! He-Man and the Masters of the Universe wage a new battle against Skeletor in a reimagined take on the classic franchise. @MastersOfficial pic.twitter.com/sVh0CFtAFX — NX (@NXOnNetflix) December 18, 2019

Nuevo elenco de He-Man

Entre las voces y personajes que participarán en “He- Man and the Masters of the Universe” se encuentran.

Chris Wood: Príncipe Adam / He-Man

Mark Hamill: Skeletor

Lena Headey: Evil-Lyn

Sarah Michelle Gellar: Teela

Liam Cunningham: Man-At-Arms

Alicia Silverstone: Reina Marlena

El resto del elenco de “He- Man and the Masters of the Universe” se conforma por los actores de doblaje: Stephen Root: Cringer; Diedrich Bader: Rey Randor / Trap Jaw; Griffin Newman: Orko; Tiffany Smith: Andra; Henry Rollins: Tri-Klops; Alan Oppenheimer: Moss Man; Susan Eisenberg: Sorceress; Justin Long: Roboto; Jason Mewes: Stinkor; Phil LaMarr: He-Ro; Tony Todd: Scare Glow; Cree Summer: Priestess; Kevin Michael Richardson: Beast Man; Kevin Conroy: Mer-Man; Harley Quinn Smith: Ileena.

