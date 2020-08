Netflix: contenidos que serán RETIRADOS en septiembre 2020

Aunque Netflix nos sorprende cada mes con la inclusión de nuevos contenidos a su catálogo; la plataforma también tiene que eliminar algunos de sus títulos para poder mantener el equilibrio. Y estos son algunos de los contenidos que serán retirados en el mes de septiembre del 2020.

Así que si aún no habías visto algunos de estos títulos, déjanos decirte que aún cuentas con un par de días para disfrutarlos antes de que sean eliminados. Así que corre hacia tu televisor e inicia tu maratón de despedida.

Si este tipo de noticias te crea algún sentimiento de tristeza, recuerda que Netflix elimina algunos de sus títulos con el objetivo de tener el espacio suficiente para agregar nuevas películas, series, animes y documentales. Es decir, ¡sus estrenos!

Contenidos que Netflix retirará en Septiembre 2020

Así que sin más rodeos, aquí te presentamos la lista completa de todos los contenidos que serán retirados del catálogo de Netflix a partir de este mes de septiembre 2020 ¡Disfrútalas antes de que las eliminen!

Películas

Ajuste de cuentas

Ant-Man

Atrápame si puedes

Buscando a Nemo

Buscando a Dory

Capitán América 2: soldado de invierno

Cars 1 y 2

Immortals

Intensamente

Jack y la Mecánica del Corazón

Jackass 2

La propuesta

Las Crónicas de Narnia 1 y 2

Terminator: Genesis

The Avengers

The Lucky One

The Roommate

Thor

Una tormenta perfecta

Up

Next Avengers

The Last Mission

A toda velocidad

Transformers: el último caballero

Toy Story 1, 2 y 3

Películas retiradas de Netflix a partir de septiembre 2020

Series

Agente KC

Agents of Shield

Ducktales

Empresses in the Palace

Hostages

Once Upon a Time 3, 4, 5 y 6

La Guardia del León

Princesita Sofía

The kids are alright

Station 19

Missh Fisher's Murder Mysteries

Series retiradas de Netflix a partir de septiembre 2020

Documentales y especiales

Balón en el Asfalto

Incorruptible

Walk with me Whitney: Can I Be Me

Tales of Irish Castles

Jane

Raiders!: The Story of the Greatest Film Ever Made