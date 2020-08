Netflix: conoce la lista de las mejores series asiáticas ¡tienes que verlas!

Netflix además de ser reconocida como una de las plataformas de streaming más exitosas y populares de la actualidad, se ha convertido en un esencial dentro de nuestras vidas, más ahora que hemos permanecido mayor tiempo en casa.

Y una de las características que más disfrutamos dentro de esta plataforma, es que su catálogo cuenta con contenidos de todo el mundo; donde las series asiáticas han comenzado a ganarse un gran espacio sobre las preferencias de los usuarios.

Este tipo de series se ha destacado por contener algunos de los mejores tramas del mundo del streaming, que van desde lo romántico hasta lo más dramático, perturbador e incluso terrorífico. ¡Son una verdadera joya!

Las mejores series asiáticas en Netflix

Estamos seguros que apenas veas tu primera serie asiática o dorama, te convertirás en todo un adicto a este tipo de contenidos. Y aquí te mostramos algunas de las mejores producciones que puedes ver desde Netflix.

Las mejores series asiáticas en Netflix

Aunque la plataforma cuenta con más contenidos asiáticos, los siguientes títulos son los que han logrado un mayor número de visualizaciones en los últimos meses, por lo que estamos seguros que lograrán conquistarte.

1. Esta bien no estar bien

2. Boys over flowers

3. My first first love

4. Love Alarm

5. Terrace House

Terrace House

6. Atelier

7. Good Morning call

8. Amor y matrimonio

9. Man to man

10. Stranger

Stranger

11. Hello, my twenties!

12. Million yen women

13. Bajo la lluvia

14. Meteor Garden

15. White nights

16. One more time

17. Black

18. Kingdom

19. Mr. Sunshine

20. Abyss

21. Holo, mi amor

22. Cenicienta y los cuatro caballeros

Te puede interesar Nanatsu no Taizai: ¿Cuándo estrena la temporada 5 en Netflix?