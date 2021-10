Netflix confirma la temporada 3 de The Umbrella Academy para 2022

Netflix ha publicado hoy un nuevo vídeo con motivo del cumpleaños de “The Umbrella Academy”, en el que se confirma que la próxima tercera temporada tendrá lugar en el Hotel Oblivion, y que se estrenará en 2022.

El fin de semana pasado tuvo lugar el evento TUDUM de Netflix, donde trajeron novedades de sus series, y esta adaptación tuvo una presencia poco novedosa pues no trajo ninguna noticia sobre la tercera temporada, solo tuvimos al reparto respondiendo preguntas de los fans.

Una semana después, el servicio de streaming confirmó ese estreno. Para encontrar el vídeo de anuncio, debemos dirigirnos a la página de Netflix de “The Umbrella Academy”, y en la sección de “Trailers”, nos encontraremos este avance de la tercera temporada.

¿Cómo será The Umbrella Academy 3?

Netflix confirmó la tercera temporada.

Éste confirma que Hotel Oblivion será donde acontecen los nuevos episodios. Ese es además el título del tercer volumen de la serie de Gerard Way, titulado así por un lugar del que “nadie podía escapar”

El 1 de octubre, los fans podrán ver un mensaje especial en Netflix.com/UmbrellaAcademy en la sección “Trailers y más”, anuncia Netflix. A través de ese vídeo, confirmaremos dos cosas: 1) La tercera temporada de The Umbrella Academy tendrá lugar en el “Hotel Oblivion”.

Como muchos fans saben, Hotel Oblivion es también el nombre del tercer volumen de los cómics de Umbrella Academy; y 2) La tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenará en 2022.

¿Qué se sabe de la nueva temporada?

Aún no se han daddo a conocer más detalles de la tercera temporada.

Cabe mencionar que, aunque todavía no se sabe mucho sobre la tercera temporada, sí sabemos que el primer episodio de la misma se titulará “Meet the Family”, y estará escrito por Steve Blackman y Michelle Lovretta.

Los títulos de los otros nueve episodios son “The World’s Biggest Ball of Twine”, “Pocket Full of Lightning”, “Kugelblitz”, “Kindest Cut”, “Marigold”, “Auf Wiedersehen”, “Wedding at the End of the World”, “Six Bells” y “Oblivion”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.