Netflix compra la película “Malcolm & Marie”, protagonizada por Zendaya

Netflix compró la película Malcolm & Marie, protagonizada por Zendaya y John David Washington, por 30 millones de dólares, informó este domingo Variety.

La película fue filmada durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 el verano pasado y tendrá a Zendaya como la pareja sentimental de Washington, quien a su vez interpretará a un cineasta.

Uno de los pocos detalles con los que contamos hasta el momento sobre Malcolm & Marie es que los eventos se desarrollarán después de que la pareja regresa del estreno de una película.

El drama romántico MALCOLM & MARIE, protagonizado por @Zendaya y John David Washington, llegará a Netflix próximamente.



Profunda, sutil y dolorosamente bella, la película de Sam Levinson está rodada en 35MM en blanco y negro y cuenta con fotografía de Marcell Rév. pic.twitter.com/joyQdyreAK — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) September 13, 2020

Según declaraciones de la estrella de “Spider-Man: de regreso a casa”, las filmaciones de la película se realizaron con un grupo muy pequeño de personas en el set, además de que todos tenían que utilizar mascarillas y hacerse pruebas para poder grabar de forma aislada.

“Creamos nuestra propia pequeña burbuja y nos aseguramos de que, una vez dentro, no pudiéramos irnos. Pudimos hacer un taller y ensayar juntos, fue muy parecido a una obra de teatro. Me peiné y maquillé y me vestí con mi propia ropa. Y luego filmamos en blanco y negro en una película, así que veremos cómo resulta ".

Zendaya trabajó con el director de Euphoria

Según publicó Deadline a principios de julio, Zendaya colaboró en el origen de la película junto con el creador de la serie de HBO “Euphoria”, que ella misma protagonizó y cuya producción quedó cerrada debido a la pandemia.

"Euphoria" se estrenó recientemente en HBO y tendrá una segunda temporada

La actriz de 24 años se acercó al director Sam Levinson para preguntarle si podría escribir y dirigir una película durante la cuarentena y Levinson tenía el borrador listo seis días después. La filmación tomó apenas dos semanas, entre el 17 de junio y el 2 de julio.

Los productores de la película, que incluían al socio de producción de Levinson y su esposa Ashley Levinson y Kevin Turin, trabajaron en estrecha colaboración con médicos, abogados, WGA, DGA y SAG para cumplir con todos los requisitos necesarios para que la película entre legalmente en producción.

Las precauciones que se tomaron incluyeron una cuarentena de dos semanas antes de que comenzara la filmación, el elenco y el equipo tenían sus propias viviendas separadas con unidades individuales de HVAC, ensayos en el estacionamiento y controles de temperatura al comienzo y al final de cada día.

Aunque de momento se sabe poco acerca de la historia que nos contarán en la película, Deadline compartió que esta tiene “algunos ecos” con la nominada al Oscar Historia de un Matrimonio, de Netflix, y al mismo tiempo que incorpora temas sociales relacionados con lo que el mundo está experimentando en este momento.