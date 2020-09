Netflix comparte avance de la serie “Emily in Paris” ¡Con Lily Collins!

“Emily in Paris” se ha convertido en una de las series más esperadas de este año en Netflix, no solo por tener como gran protagonista a Lily Collins, sino por ser una producción de los creadores de la famosa serie “Sex and the City”.

Un dato que prácticamente nos asegura que esta serie contendrá todo lo necesario para ser un gran éxito, pues se menciona que será la combinación perfecta entre el drama, la comedia, el romance y los mejores outfits.

Cabe mencionar que detrás de la producción de esta gran serie de Netflix, también se encuentran los grandes genios de la moda que trabajaron en la icónica película “El Diablo viste a la moda”; un extra que nos tiene realmente emocionados.

Netflix comparte trailer de “Emily in Paris”

Según se informa “Emily in Paris” estará disponible en la plataforma el próximo 2 de octubre, una serie que promete conquistarnos desde los primeros minutos con el vestuario y la hermosa presencia de Lily Collins.

En el avance de esta serie de Netflix se puede observar a la actriz con un increíble vestido de tul en color negro, con una copa en la mano y la torre Eiffel de fondo. Una escena que no habría podido ser más perfecta.

¿De qué trata esta serie?

“Emily in Paris” girará entorno a su protagonista, una exitosa ejecutiva de marketing de Chicago que trabaja para una marca francesa de lujo, y quien se verá inmersa en un gran número de aventuras dentro de este ‘sueño laboral’.

De esta manera Emily se verá rodeada de nuevas experiencias que le cambiarán la vida por completo, desde nuevas amistades hasta nuevos romances con un tema en común: la moda. Y aquí te dejamos el primer vistazo de esta serie de Netflix: