Netflix: celebra Navidad viendo estas películas

Ya estamos a tan solo pocos días de celebrar las fiestas más esperadas del año, aquellas que te hacen reunirte con tu familia y amigos con una sensación nostálgica digna de diciembre; así es...

¡Nos referimos a la Navidad!

Sin embargo, hay muchas personas que no tendrán la oportunidad de trasladarse hasta la ciudad que los haga pasar las festividades cerca de sus seres queridos; es por esta razón que Netflix siempre tiene un as bajo la manga para que no pierdas el espíritu navideño.

La plataforma de streaming más famosa del mundo tiene un catálogo hecho especialmente para la gente que ama la Navidad, aunque éstas suelen caracterizarse por ya conocer toda película relacionada con las fechas decembrinas. Si tú estás dentro de esta categoría no te preocupes, pues hay cinco filmes originales listos para ti.

1. CRÓNICAS DE NAVIDAD

Cuando la pequeña Kate tiene las intenciones de grabar a Santa Claus cuando deje los regalos navideños, su hermano Teddy cree que no existe y que eso resulta ser una mala idea. Aunque ambos están muy atraídos por verlo, las cosas no resultan como lo planeaban y por una mala jugarreta terminan convirtiéndose en sus ayudantes.

Todo se complica cuando Santa termina en la cárcel y sólo quedan unas horas para que acabe la Navidad.

2. EL CABALLERO DE LA NAVIDAD

Brooke es una profesora del Instituto de Ohio que ha perdido toda esperanza de encontrar el amor (desde esto, ya nos sentimos identificadas). Sir Cole Christopher Frederick Lyons de Norwich es un caballero del siglo XVI que por culpa de una bruja termina en el 2019, perdido y sin saber qué hacer, sufre un accidente.

Por azares del destino, y mala suerte de Brooke, termina atropellándolo y aunque ella cree que tiene amnesia, lo invita a su casa para que se recupere. Pero conforme avanza la situación se dan cuenta que sus mundos son muy diferente, pero que ambos se complementan de una manera especial y quizá esto sea todo lo que necesitan.

3. KLAUS

Una de las películas más aclamadas en los últimos días por el gran mensaje que tiene, Klaus cuenta la historia de Jesper, un hombre que provienen de una familia muy rica. El personaje asiste a una academia postal, pero resulta ser el peor estudiante de la historia.

Con la única esperanza de que su padre lo salve y lo mantenga, pero no contaba con que su padre lo mandaría en castigo a Smeerensburg, una isla más allá del Círculo Polar Ártico, lugar donde la comunicación es casi nula.

Por azares del destino conoce a Klaus; inspirado en su buen corazón, Jesper comienza a repartir juguetes con él y conforme pasa el tiempo se da cuenta de lo feliz que esto lo hace. Pero como en toda historia, no todo es como lo pintan. Sin duda tienes que verla, te robará el corazón.

4. NOCHES BLANCAS: TRES HISTORIAS DE AMOR INOLVIDABLES

Basada en la novela de John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle, la película cuenta tres historias de amor diferentes en Gracetown, un pequeño pueblo estadounidense que se ve envuelto en una de sus peores nevadas en plena Nochebuena.

Durante estos días, varios amigos lucharán por llevarse el primer premio de una carrera, una chica buscará cambiar su look y por supuesto algunos otros estarán envueltos en una situación complicada.

Sin duda, algo que te dejará un buen sabor de boca y con una Navidad feliz.

5. UN PRÍNCIPE DE NAVIDAD

Esta historia cuenta la vida de una periodista estancada, Amber, a quien se le presenta la oportunidad de cubrir el nombramiento del Príncipe Richard como Rey de Aldovia. Los rumores aseguran que el príncipe planea abdicar.

Amber decide investigar más a fondo, pero por una extraña razón es confundida con la profesora de la Princesa Emily y termina interpretando ese papel para investigar desde dentro los rumores. La situación se complica cuando empieza enamorarse y es entonces cuando debe decidir si seguirá con la mentira o dejará todo.

