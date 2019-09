Netflix cancela las series más exitosas de su catálogo ¡NO POR FAVOR!

En la actualidad, Netflix se ha convertido prácticamente en parte de las necesidades del consumidor de nuestros tiempos, por lo que a muchas personas les resultaría difícil vivir su día a día sin la diversidad que el catálogo de la plataforma de streaming nos ofrece.

La realidad es que Netflix está posicionada como la plataforma de streaming número uno a nivel mundial, logrando obtener un número impresionante de suscriptores. Además, lo que comenzó simplemente como un catálogo de películas, ahora tiene su propia casa productora, la cual se encarga de producir contenido inédito.

Sin embargo, la tormentosa noticia del día es que la empresa decidió que sacará de la página las series originales que han logrado posicionarse como las más exitosas de los últimos años, tomando esta determinación con base en su declive en los niveles de audiencia, entre otros factores relevantes.

Al final, no debemos olvidar que se trata de un enorme negocio dentro de la industria del entretenimiento y si algún contenido no demuestra ser lo suficientemente atractivo para el público, entonces tendrá que despedirse antes de lo planeado.

Son muchas las series que serán llevadas a la guillotina este 2019, no obstante, te platicamos de las más relevantes y las razones por las que Netflix tomó la decisión de mandarlas a volar.

13 REASONS WHY

No hay duda de que la primera temporada de ‘13 Reasons Why’ fue buena, y a pesar de que en ocasiones era muy lenta, tenía un gran potencial. Desafortunadamente, la segunda entrega resultó ser una gran decepción y aunque en la tercera intentó convertirse más en un thriller, no logró atrapar de nuevo a la audiencia. Así que Netflix decidió que la cuarta será la última temporada. Aún no hay fecha de estreno, pero se espera que aborde la graduación de los adolescentes.

DARK

Esta serie alemana está entre las favoritas del público, sin embargo, las decisiones acerca de las cancelaciones dependen de diferentes factores, en ocasiones se debe a su baja audiencia, o simplemente porque no son el hit que estaban esperando y su realización requiere una gran inversión; o simplemente puede ser que la historia no puede llegar más lejos y es preferible acortar la historia a extenderla y que pierda fuerza. Ya está en producción la tercera y última entrega, que contará con ocho episodios.

LUCIFER

Esta serie es uno de esos títulos que Netflix decidió rescatar de la cancelación, originalmente pertenecía a FOX y en 2018 decidió continuarla, aunque no le duró mucho el gusto, ya que nuevamente se enfrenta al adiós. Está confirmado que terminará con su quinta temporada en 2020.

