Netflix apostará por el Oscar 2020 con estas 5 películas

Increíble pero cierto, Netflix desea repetir la formúla del éxito, pues este 2020 pretende conquistar la estatuilla al estilo Alfonso Cuarón.

¿Qué pasó con Netflix?

“Roma” no solo rompió las expectativas por su gran historia y elenco, también significó un parteaguas para Netflix, la obra maestra de Alfonso Cuarón, se convirtió en la más grande producción de todo el catálogo del servicio de tv por streaming. Pero una vez probadas las mieles del éxito, no están dispuestos a soltarlo, por lo que se han encargado de producir 5 películas originales con las que pretenden ganar nuevamente el Oscar 2020.

Su primer apuesta va de la mano con Martin Scorsese, de hecho, unas horas antes de saberse ganadores con “Roma”, la noche del 24 de febrero, Netflix presentó en exclusiva a los asistentes del Dolby Theatre de Hollywood, el trailer de su próxima cinta “The Irishman” acompañado de una breve leyenda: “En cines el próximo otoño”, lo que sigifica que la compañía que evitaba estar en cartelera, pretende cambiar de planes.

Y es que como recordamos, el Oscar a “Roma”, estuvo en riesgo gracias a la propuesta de Steven Spielberg, miembro de la Academia, quien ya sea por envidia o tomándose su papel muy en serio, exigía que para que una película sea elegible para el Oscar, debería de estar exhibida en cartelera, al menos cuatro semanas. Así que Netflix no se va a arriesgar a quedarse fuera de los Oscar 2020, por un simple trámite burocrático.

Aquí te dejamos las 5 películas:

El Irlandés: Es el proyecto más ambicioso de Scorsese en los últimos años. Sólo por el reparto que logró reunir en la película, es garantía de calidad. Al Pacino y Robert de Niro, juntos después de varias décadas. La cinta, contará la vida de Frank Sheeran, un funcionario sindical estadounidense que fue acusado de tener vínculos con la familia de la mafia, “Bufalino”, mientras que el guión será una adaptación del libro “Escuché que pintas casas de Charles Brandt.

El Irlandés

The Laundromat: Una película con Meryl Streep, Antonio Banderas y David Schwimmer como protagonistas sin duda estará entre las nominadas en los Oscar 2020. Pero quizá lo más impactante de esta cinta dirigida por Steven Soderbergh es el argumento. Netflix rescata el escándalo de los papeles de Panamá de 2016, sobre las personas más adineradas de Estados Unidos, que encuentran una curiosa forma de evadir impuestos enviando su dinero lejos del país en “The Laundromat”, traducida al español como “Lavandería”.

The Laundromat

The Last Thing He Wanted:

Los amantes del suspenso podrán disfrutar de esta cinta protagonizada por Ben Affleck y Anne Hathawey a partir de junio del 2019. Basada en hechos reales, la película cuenta la investigación de una periodista sobre el gobierno de Estados unidos por el caso ‘Irangate’, cuando se presume que el gobierno bajo la administración del Ronald Reagan, vendió armas por debajo del agua a Irán en 1985, mientras el país permanecía en guerra contra Irak.

The Last Thing He Wanted

The Pope:

Con tantos escándalos de abuso sexual, Netflix apuesta estar en la baraja de los Oscar 2020, irrumpiendo el Vaticano. Dirigida por Fernando Meirelles, la nueva película de la plataforma por streaming, se basará en el Papa Francisco (Jonathan Pryce) y su antecesor, Benedicto XVI (Anthony Hopkins).

El largometraje detallará la elección de Benedicto XVI como sumo pontífice renuncia, dejando la puerta abierta para que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio asumiera el cargo y se convirtiera en el primer Papa Jesuita, el primer Papa de un país no europeo desde el siglo VIII.

The Pope

Noah Baumbach:

Después del éxito de “The Meyerowitz”, el director Noah Baumbach repite el reparto con Laura Dern, Scarlett Johansson y Adam Driver, para protagonizar su próximo proyecto en Netflix, el cual todavía no tiene nombre, pero se espera que se estrene a finales del 2019.

Noah Baumbach