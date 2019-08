Netflix anunció el estreno de El Camino: Breaking Bad, en octubre

Tras el estreno de Breaking Bad en 2008 por la cadena de televisión AMC, los seguidores quedaron conmocionados con una segunda parte bien contada; y tras el desarrollo de la historia de Walter White, se dio a conocer ayer a través de Twitter que Netflix tendrá El Camino: Breaking Bad disponible en su plataforma en octubre 11, así que si los internautas han esperado poco más de 10 años, no pasará nada si aguantan casi dos meses más.

Esto es lo que muchos esperábamos. 11 Octubre. El Camino: Una película de Breaking Bad. pic.twitter.com/0dBtuRFFQB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 24 de agosto de 2019

La historia de Walter White, consiste en el personaje de un profesor de química que tras ser diagnosticado con cáncer, decide utilizar sus conocimientos para incursionar en el negocio de las anfetaminas y asegurarle a su familia un mejor futuro cuando él ya no se encuentre con ellos.

Cabe destacar que Breaking Bad se convirtió en uno de los mejores éxitos en la pantalla chica a nivel internacional, y fue en el 2013 cuando White y compañía se despidieron oficialmente de sus seguidores. No obstante a fines de 2018 comenzaron los rumores de un posible regreso, esto en honor al aniversario que Breaking Bad tendría, luego de ser de las mejores películas en 2008.

De acuerdo a lo que se informó, el portal The Hollywood Reporter reveló que el creador de la serie, Vince Gilligan, estaba trabajando arduamente en una película de Breaking Bad, así que era entonces cuando comenzó el proceso y elaboración de guión.

Meses más tarde se informó que la transmisión de Breaking Bad iba a volver a la pantalla chica, esto a través de la misma cadena AMC, pero ahora Netflix también jugaría con este éxito, pues gracias a su plataforma podría llegar a diversas partes del mundo. Asimismo se comentó que el enfoque prácticamente estaría en Jesse Pinkman (Aaron Paul) y todas las secuelas que ocurren tras su secuestro. Sin embargo, no hubo fecha que para el estreno, lo que sin duda puso tristes a miles de fans.

La película fue producida en Albuquerque y sus alrededores, al igual que Breaking Bad y Better Call Saul, según lo dio a conocer el portal de información The New York Times, asimismo se reveló que el rodaje mantuvo otro nombre y hasta el momento Aaron Paul, quien tiene el personaje principal de la cinta, no ha revelado detalles de lo que ocurre; sin embargo se especula que será igual de interesante, por lo que se debe tener mucha paciencia para esperar hasta octubre 11 y poder verla.

