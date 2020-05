Netflix anuncia la fecha de estreno de “The Kissing Booth 2” ¡Increíble!

La espera por “The Kissing Booth 2” de Netflix está por terminar, pues en una transmisión en vivo del jueves por la noche, la estrella de la película, Joey King finalmente anunció la fecha de lanzamiento de la ansiada secuela, junto con un nuevo póster para la película.

Netflix confirma el estreno de The Kissing Booth 2

Entonces, ¿cuándo estará The Kissing Booth 2 en Netflix? La esperada fecha de estreno de la película original del gigante de streaming será el próximo 24 de julio. Gracias a Netflix, el verano de 2020 todavía puede ser un verano de amor, incluso si no podemos salir por la cuarentena.

Joey King, junto con algunos invitados especiales del antiguo y nuevo elenco de Kissing Booth de Netflix, también reveló el póster oficial de Kissing Booth 2 en el evento especial en vivo, que ya está circulando en sus redes sociales aunque solo para entusiasmar a los fanáticos de Kissing Booth por la secuela ya que todavía no hay un trailer de Kissing Booth 2.

Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi regresarán para la secuela, al igual que Meganne Young, Carson White y Molly Ringwald. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Maisie Richardson-Sellers (mejor conocida por su papel en The Originals de The CW) y Taylor Pérez.

Si necesitas un repaso del primer Kissing Booth, que se lanzó en Netflix en mayo de 2018, todo lo que necesitas saber es que es un romance adolescente sobre una niña llamada Elle (King), que se enamora del hermano de su mejor amiga, Noah (Jacob Elordi), el chico malo de la clase.

Netflix no renuncia a The Kissing Booth

Si bien a los críticos generalmente les gustó To All the Boys I’ Loved Before, otra comedia romántica para adolescentes de Netflix, a la mayoría no le gustaba The Kissing Booth, que estaba lleno de clichés tropos románticos, incluidos los menos divertidos y problemáticos.

Eso podría tener algo que ver con el hecho de que la película se basa en un libro originalmente escrito en Wattpad, una aplicación de escritura de historias generada por el usuario que a menudo se usa para fanfiction.

La autora Beth Reekes publicó la secuela de su novela, The Kissing Booth 2: Going the Distance, en enero. Pero bueno, ¡a los fanáticos no les importan las críticas! Los fanáticos solo quieren ver más besos, y The Kissing Booth 2 seguramente lo entregará.

Si te perdiste el evento en vivo de Joey King el jueves, puedes verlo en YouTube a continuación.