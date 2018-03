Netflix and chill: Nuevos estrenos

En esta ocasión te traemos los mejores estrenos para un Netflix and chill, más que nada porque esta semana Netflix se voló la barda con tremendos estrenos que muchos estaban esperando.

La plataforma esperó hasta el mes de marzo para bombardearnos con unas de las mejores series y películas para un buen Netflix and chill.

Sin más rodeos empezamos con la más épica de todas una que sin duda no devén dejar pasar puesto que es una de las peliculas más trabajadas en años con una historia imprecionante y una ola de artistas que hicieron posible esta divina joya en honor al exquisito pintor Vincent Van Gogh, nada más y nada menos que:



Cartas de Van Gogh



Tremenda joya nos regalaron todos los involucrados en esta producción que no puede llamarse de otra manera que una enorme obra de arte, la pelicula esta basada en la controversia que surge sobre el suicidio del artista, y aun así es completamente entrañable con cada uno de los personajes, sin duda alguna los amaras, los odiaras te disgustaras con unos y desearas abrazar a otros.

Ademas que la historia de la pelicula es muy buena la calidad de como fue elaborada te dejará con la boca abierta puesto que esta pelicula fue hecha por más de cien artistas que diburaon cuadro por cuadro para tener esta hemosa secuencia, no tengo palabras para definir el enorme placer que tuve al degustarla sin duda alguna un 10 de 10 para esta movie excelente para un Netflix and chill.



Altered Carbon



Altered Carbon es sin duda una de las más esperadas por muchos para un Netflix and chill puesto que una de las protagonistas es una hermosa mexicana que mucho conocemos y muy bien, nada más y nada menos que Martha Higareda, la seríe es un tanto misterioso pero muy enganchable sin duda querras ver un capitulo tras otro.

No te preocupes si la terminas en un día puesto que es muy buena y obcio querras ver a Martha Higareda hacer lo que mejor hace mostrar sus hermosas curvas así que no te lo pierdas para este fin de semana de Netflix and chill.



Jessica Jones temporada 2



Si no viste la primera temporada no se que esperas puesto que es una de las pequeñas joyas de marvel que muchos no han visto y que sin duda te dejará atrapado a tu monitor ya que es una de las mejores series para un Netflix and chill.

La ruda y súper fuerte investigadora privada, Jessica Jones regresará a Netflix con una nueva temporada el 8 de marzo. No se ha revelado mucho acerca de las novedosas aventuras, pero a juzgar por el trailer, podemos decir que hablará profundamente de su origen y revelará cómo recibió sus poderes.

La mejor manera de refrescar tu memoria es obviamente volver a ver la primera parte y The Defenders, pero no todos tienen tiempo para eso. Afortunadamente, estamos aquí para decirte todo lo que necesitas saber hasta el momento.



No te pierdas ninguno de estos estrenos y disfruta de un fin de semana de Netflix and Chill.