Netflix and chill: Comedias románticas

Netflix and chill

Esta vez nos pondremos un poco románticos para un Netflix and chill, pero no hay nada mejor en un romance que un poco de comedia así que las recomendaciones de hoy serán de Comedias románticas.

Existen muchas películas de Comedias románticas muy buenas, pero sin duda alguna estas son de las mejores, sin más empecemos con una de mis favoritas para un buen Netflix and chill.

Medianoche en París

Medianoche en París es sin duda una de las Comedias románticas que no debes perderte aparte que contiene un exquisito soundtrack simplemente excepcional, la trama de la película se desarrolla en la bella ciudad de parís y como toda buena comedia romántica abarca el arte como una expresión de amor.

El tema principal de esta película nos habla de la añoranza que sentimos por las décadas pasadas. Pensamos que esas épocas son mejores, que tuvieron personajes más importantes, que se aportaron más cosas, y hacemos una comparación injusta entre la época que vivimos y la que consideramos fue la edad de oro. Pero no caemos en que las personas que vivieron el tiempo que deseamos tenían estos mismos sentimientos de melancolía por otra era. Es el caso de Gil Pender, el protagonista, que te dejará deseando tener una secuela para continuar con una peli más en un buen Netflix and chill.

Loco y estúpido amor

Una Comedia romántica aceptable, de Netflix and chill para un fin de semana, que se ve salvada justo a tiempo por un par de escenas memorables

Loco y estúpido amor cuenta al mismo tiempo tres comedias románticas. Primera: la de dos esposos al borde de los cincuenta, Cal y Emily, que llegan al callejón sin salida de una relación que comenzó en los últimos años de colegio.

Segunda: la de dos jóvenes más allá de los veinte, el mujeriego Jacob y la despierta Hannah, que en teoría poco tienen que ver el uno con la otra.

Y tercera: la de dos adolescentes perdidos dentro de sí mismos, el inteligente Robbie y su niñera, Jessica, que podrían convencer a cualquiera de que si el amor se acaba es solo porque no es amor, te dejamos el trailer para que le des un ojo y disfrutes de un buen Netflix and chill.

La Propuesta

Si lo que quieres este fin de semana para disfrutan un Netflix and chill y reventarte de risa 'La Propuesta' es la mejor comedia romántica que tenemos para ti, sino la has visto, se convertirá en una de sus favoritas. La historia trata de una mujer exitosa con tal de que no la deporten, obliga a su asistente a casarse con ella para obtener sus papales.

La Propuesta es una película agradable, bastante divertida y que saca varias risas explosivas. Esta cinta funciona bien gracias en buena parte a la química lograda por esta pareja y su buen seleccionado reparto, sin duda sera la más divertida en de tu fin de semana de Netflix and chill.

Te dejamos estas tres películas para este fin de semana de Netflix and chill