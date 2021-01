Netflix adquiere los derechos del nuevo thriller de Gal Gadot, “Heart of Stone”/Foto: Vanitatis

Netflix se ha impuesto en una subasta competitiva por los derechos mundiales de Heart of Stone, el thriller de espionaje desarrollado por Skydance Media con Gal Gadot como protagonista.

Tom Harper, quien dirigió The Aeronauts y Wild Rose, dirigirá una película que aspira a incubar una franquicia centrada en las mujeres con la acción y la escala global de películas como Mission: Impossible y 007.

Es el segundo acuerdo importante con un transmisor esta semana para una película de esta magnitud generada por Skydance, después de que Amazon adquiriera la protagonista de Chris Pratt, The Tomorrow War.

El trato trae a Gadot de vuelta al redil de Netflix. La actriz, que acaba de abrir Wonder Woman 1984 para WarnerMedia, protagonizará junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en Netflix la cinta Red Notice, la película de atracos dirigida por Rawson Marshall Thurber.

El medio Deadline reveló la película de Skydance Media en diciembre, cuando David Ellison y el equipo de Skydance firmaron un contrato de ocho cifras para que Gadot protagonizara Heart of Stone.

El guión es de Greg Rucka (The Old Guard) y Allison Schroeder, la última de las cuales fue nominada al Oscar por Hidden Figures. La película será producida por Ellison, Dana Goldberg y Don Granger de Skydance Media , junto con Gadot y su socio productor de Pilot Wave, Jaron Varsano , Bonnie Curtis y Julie Lynn.

A continuación, Gal Gadot protagonizará Death on the Nile, dirigida por Kenneth Branagh , y Red Notice llegará este año. También tiene Cleopatra, la película de época dirigida por Patty Jenkins que Laeta Kalogridis está escribiendo basada en una historia de Gadot. Paramount adquirió ese proyecto en una oferta acalorada.

Más allá de The Aeronauts y Wild Rose, los créditos de dirección de Harper incluyen la miniserie de la BBC War & Peace, junto con Peaky Blinders, Misfits y This Is England '86. También dirigió el piloto de The Son de AMC .

Las próximas películas de Skydance incluyen su asociación Paramount en la protagonista de Tom Cruise, Top Gun: Maverick, la protagonista de Michael B. Jordan Without Remorse, Snake Eyes y la séptima y octava entregas de la serie Mission: Impossible.

Skydance y Netflix hicieron The Old Guard y 6 Underground juntos, y tienen el próximo The Adam Project, dirigido por Shawn Levy, con Ryan Reynolds.

