Netflix: Yu Gi Oh! y todo el ANIME que estrena en Julio

La plataforma de Netflix presume seguir apostando por el contenido anime de Japón y el ejemplo más evidente son sus propias producciones animadas con creativos del continente asiático. Ahora, la famosa serie de Yu Gi Oh! está de vuelta en el catálogo y otras pocas más se suman a la lista en el mes de julio.

Yu Gi Oh! estrena en Netflix desde julio

El clásico anime de Yu Gi Oh! estrenará desde el próximo 8 de julio. Las temporadas que podremos ver serán las primeras; para ser exactos, veremos al protagonista Yugi Moto luchar en el juego de cartas Duel Monsters contra el millonario Maximillion Pegasus y así recuperar el alma de su querido abuelo.

La segunda temporada que veremos de este título animado por Toei Animation en base a la obra de Kazuki Takahashi, será ver como Yugi junto con sus amigos Joey, Tristán y Téa, se suman a una competencia para evitar que el antagonista Marik Ishtar se apodere del mundo; quien es el líder de los Cazadores Raros.

Más series de anime en Netflix

Aunque esta temporada de anime no tiene muchos títulos, esto lo planea compensar con la calidad. El mismo 1 de julio la serie de Pokémon: Sol y Luna – Ultraleyendas abrirá esta nueva era de Netflix; cabe mencionar que este título lleva un total de 54 capítulos transmitidos en TV Tokyo.

El último anime por estrenar que se encontró en la sección de próximamente de la plataforma, es una película llamada Japón se Hunde 2020 y cuya fecha de estreno está programada para el 9 de julio. Esta nos habla de una historia donde el país de los japoneses se encuentra pasando por una mega catástrofe.

Sobre Japón se Hunde 2020

Esta película fue dirigida por Masaaki Yuasa, quien es conocido por su trabajo de dirección en la serie Devilman Crybaby y Keep Your Hands Off Eizouken!. Al parecer, esta temporada de julio iguala la estrategia de estrenar filmes directamente en formato digital; pues junio fue testigo con Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu, también conocido como “Amor de Gata”.

Un dato curioso sobre el filme Japón se Hunde 2020, es que su temática se escucha muy similar a la de un anime titulado Tokyo Magnitude 8.0, el cual tuvo un total de 11 capítulos en el 2009 y fue animado por studio BONES (My Hero Academia). Su historia también fue acerca de un fuerte terremoto que azotó Japón y consiguió una aprobación del 96% por ciento de los fans.