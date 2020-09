Netflix: “You” comenzará a grabar su tercera temporada en NOVIEMBRE

Después de debutar inicialmente en Lifetime, You se ha convertido en un fenómeno de buena fe para Netflix. La serie ha sido un éxito con millones de personas en el mundo comentándola, y su segunda temporada solo subió la apuesta cuando debutó a fines del año pasado.

You, ahora de Netflix, fue renovada para una tercera temporada el pasado mes de enero, y parece que la producción pronto podría estar en marcha. Según una publicación de Patreon del scooper de Twitter Daniel Richtman la serie está programada para comenzar la producción a principios de noviembre, con el objetivo de filmar hasta "fines de abril de 2021".

Su informe también indicó que la filmación de "You" tendrá restricciones estrictas de COVID-19, como ha sido el caso de que prácticamente todas las producciones se reinicien en medio de la pandemia.

Netflix estrenó "You" el 9 de septiembre de 2018

Por supuesto, dado que la pandemia de coronavirus continúa evolucionando a diario, siempre existe la posibilidad de que "You" termine por no alcanzar la ventana de inicio proyectada para noviembre. Pero de cualquier manera, esto proporciona la mejor indicación hasta ahora de cuándo la exitosa serie espera comenzar de nuevo, y de si la serie podría lanzarse o no en 2021.

En la tercera temporada de la serie de Netflix, se verá el regreso de Penn Badgley como Joe Goldberg, con Victoria Pedretti regresando como su novia, Love Quinn.

Así terminó la segunda temporada de "You"

En el final de la temporada 2, Joe se enteró de que Love no tenía miedo de matar por él y que estaba embarazada de su pequeña hija, además se dio cuenta de que estaba dispuesto a mantener una relación con Love.

El dúo se mudó juntos a un vecindario suburbano en California, y Joe comenzó a ponerse poético sobre su nueva vida, y sobre cómo valió la pena todo lo que había pasado pero al mirar a través de la cerca compartida por él y su vecino de al lado vio a una mujer con una pila de libros clásicos escribiendo en un diario.

La pregunta de quién es esa nueva mujer ha plagado al fandom de You durante meses, y algunos especulan que en realidad podría ser la madre de Joe, Sandy, quien lo abandonó cuando era niño. Queda por ver si ese será el caso o no.

La temporada 2 de You también estuvo protagonizada por Jenna Ortega como Ellie Alves, James Scully como Forty Quinn, Ambyr Childers como Candace Stone, Carmela Zumbado como Delilah Alves, Robin Lord Taylor como Will Bettelheim y Charlie Barnett como Gabe Miranda.

Las dos primeras temporadas de You están actualmente disponibles para streaming en Netflix.

