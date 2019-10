Netflix: ‘Unas se van otras llegan’ ESTRENOS de octubre y títulos que se retiran

Como es costumbre, Netflix nos mostró sus estrenos que mes con mes revela los nuevos títulos en sumarse a su plataforma, en esta ocasión ocurrió que desde el 1 de octubre películas y series como Star Wars dejarían para siempre de estar disponibles con ellos para sumarse a la tan esperada plataforma Disney Plus.

Si tenías duda de lo que pasaría tras pasar la fecha estipulada ahora no dudarás en terminar hacer maratón de tus series y películas favoritas de Disney, solo es cuestión de tiempo para que poco a poco todos sus títulos migren de Netflix a su nuevo sitio de streaming.

El catálogo de Netflix arranca con la segunda temporada animada de la icónica Carmen Sandiego, seguida de la 5ta temporada de la épica Peaky Blinders, entre otras anunciadas está la versión italiana de Élite “Baby”, El Camino que se sitúa justo después del final de Breaking Bad para contarnos lo ocurrido con Jesse Pinkman y Yo soy Dolemite con el icónico actor y comediante Eddie Murphy.

¿Adios John Whick?

Netflix se encuentra en una guerra con otras plataformas de streaming, que además de Disney Plus está Apple TV quienes ya se llevaron títulos como Friends, The Office y la saga completa de Star Wars. Sinembargo no es primera vez que una serie o película deja la plataforma, ya que en otras ocasiones título que desaparecen con el paso del tiempo pudieron regresar.

Lo anterior pudo suceder siempre y cuando no fuese por motivo de exclusividad con otra plataforma, de todos modos si te acostumbraste a ver una serie o película y ya no la puedes encontrar, en unos meses podrías volver a verla en tu televisión ya que Netflix renueva los derechos de transmitirla.

Lamentablemente la exitosa y famosa película John Wick de la que se estuvo hablando en redes sociales, dejará Netflix este mes de octubre y por tiempo indefinido para probablemente ir con la plataforma de su propio estudio, no pierdas la oportunidad y dale el visto bueno antes que esto suceda.

Te recordamos que la lista puede cambiar dependiendo el país en que residas, así que sin más que agregar te dejamos una lista con los títulos que nos dejan este octubre de 2019, ¿Estás preparado para dejarlos ir? Escríbenos en los comentarios.

01 de octubre

• Secrets of Emily Blair

• Forever the moment

• Cart

• How to steal a dog

• My horrible boss

• Fantastic

• Corazon valiente

• Blue Streak

• La sangre del gallo

• Asthma

• John Wick

• The Barkley marathins: the race that eats its young

• The broken tower

• La casa de al lado

• Office

• Whatever ir takes

• Pasión de Gavilanes

• La Doña

• Bat pat

• The book of Eli

• Miracles from heaven

• Triple nine

02 de octubre

• Star Wars: the clone wars

• Mr. dynamite. the rise of James Brown

• Star Wars Episodio I

• Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi

• Star Wars: the clone wars

• Phineas and Ferb: Star Wars

• Star Wars: Episodio II: el ataque de los clones

• Star Wars: Episodio II la venganza de Shith

• Science of Star Wars

• LEGO Star Wars: The Yoda

• Star Wars: episodio V: El imperio contra ataca

• Star Wars: The Legacy

• Empire of dreams: The Story of Star Wars trilogy

09 de octubre

• The outstanding woman

• Secret healer

13 de octubre

• The Bible

15 de octubre

• Border security: America’s front line

• Solomon’s Perjury

• LEGO: City

• Austin and Ally

• Jake and the Never Land pirates

• Star vs. the forces of evil

• Lab rats

• Lost

• Hannah Montana

• Kickin’ it

• Bob Zoom

• Junior express

• Shake it up

• Kick buttocksi: suburban daredevil

• Violetta

• The O.C.

• Good luck Charlie

