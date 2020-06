Netflix: Todo lo que sabemos del reboot de “Avatar: The Last Airbender”

Prepárate para volver al maravilloso mundo de Avatar: The Last Airbender. Si bien la serie animada ha demostrado ser un gran éxito con Netflix, ya que los viejos fanáticos recuerdan porque amaban la serie original y la nueva generación se enamora del programa, el gigante de streaming está dando un paso más y le da a los fanáticos un regalo especial: una serie liveaction.

Si bien algunos espectadores pueden dudar un poco sobre apoyar otra adaptación, Netflix está haciendo algunos cambios importantes en la forma en que se ejecutará para asegurarse de que todos terminen contentos con el reboot.

Netflix presenta primer arte conceptual de "Avatar: The Last Airbender"

Entonces, ¿qué pueden esperar los fanáticos de la serie liveaction de Avatar: The Last Airbender? ¿Y cuándo va a salir?. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el reboot de Netflix.

¿Netflix realmente está preparando un reboot de ATLA?

Sí, y ha estado en proceso durante bastante tiempo. Aunque la serie original se lanzó en el gigante de streaming a fines de mayo de 2020, Netflix anunció que el programa se convertirá en una serie live action desde 2018.

¿Está relacionada con la película The Last Airbender?

Afortunadamente para los fanáticos que quedaron decepcionados con la película live action, la nueva serie no toma en cuenta la cinta y será un reboot de la franquicia.

A diferencia de la película live action original producida por M. Night Shyamalan, la producción de Netflix reunirá a los creadores de la serie original, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, también conocido como Bryke, como showrunners y productores ejecutivos.

¿Alguien más ha regresado para la serie?

El compositor original de la serie, Jeremy Zuckerman, también regresará para crear la música para la nueva serie de acción en vivo. No se sabe si alguno de los otros escritores volverá para ayudar a adaptar la serie, pero con un grupo muy unido como la pandilla ATLA, no sería demasiado sorprendente si regresaran también.

Netflix aún no elige a actores para reboot de Avatar

¿Quién interpretará a los personajes?

El casting para el show no se ha anunciado y es una apuesta segura decir que las cosas se han retrasado debido a COVID-19. Sin embargo, a diferencia de la adaptación cinematográfica, los fanáticos no tendrán que preocuparse por el "blanqueo" esta vez.

"Estamos encantados de tener la oportunidad de dirigir esta adaptación live action de Avatar: The Last Airbender", dijo Bryke en un comunicado. "No podemos esperar para darnos cuenta del mundo de Aang tan cinematográficamente como siempre lo imaginamos, y con un reparto culturalmente apropiado, sin blanquear.

Es una oportunidad única en la vida de aprovechar el gran trabajo de todos en el original series animadas y profundizar aún más en los personajes, la historia, la acción y la construcción del mundo.

Netflix está totalmente dedicado a manifestar nuestra visión para este recuento, y estamos increíblemente agradecidos de asociarnos con ellos".