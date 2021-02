Netflix: Todo lo que debes saber sobre la plataforma

Netflix es un servicio de transmisión extremadamente popular que le permite ver una amplia biblioteca de películas y programas de televisión por un solo precio mensual. Se ha convertido casi en un sinónimo de la tv y puede usar el servicio en prácticamente cualquier dispositivo que tenga pantalla, incluidos teléfonos, tabletas y decodificadores.

Esta plataforma o aplicación es un servicio en línea que le permite transmitir miles de películas y programas de televisión a través de Internet. Netflix tiene aplicaciones para casi todos los dispositivos bajo el sol como iPhones, iPads, Apple TV, decodificadores de cable, refrigeradores (probablemente) y más.

Netflix llegó a internet a pelear contra miles de páginas web que transmiten películas e incluso algunas altos precios o suscribiendote a sus plataformas sin embargo Netflix apareció para darle un giro a todo lo que conocíamos anteriormente y hasta el momento son pocos los que le han podido dar competencia y batalla pero unos de ellos son Disney Plus y Amazón.

¿Qué tipo de TV y películas puedo encontrar en Netflix?

Netflix tiene de todo, desde películas, series y temporadas recientes de programas populares nuevos hasta una amplia selección de producciones viejas pero favoritas. Por ejemplo, la compañía tiene un acuerdo con The CW para que las temporadas de los programas de esa cadena se incluyan en el servicio poco después de que concluyan y también llegó a tener este convenio con Disney pero desde la aprición de su producto Plus, estos dos rompieron relación entre comillas.

Más allá del contenido y de las ofertas, Netflix tiene sus propias películas y programas originales, en la misma línea que HBO o Showtime. Estos incluyen House of Cards, Orange is the New Black, Master of None, Monarca, Élite, El Club, Control Z, Desenfrenadas, Club de Cuervos, Luis Miguel La Serie, La Casa de Las Flores, Diablero, Historia de un crimen, Yankee, Oscuro Deseo, Selena: La Serie, ¿Qué pasó con Sara?, entre otras.

¿Netflix ofrece nuevos episodios individuales?

Netflix se ha mantenido alejado de agregar episodios individuales de programas de televisión, prefiriendo esperar hasta que la temporada de un programa haya concluido antes de intentar incluirlo en el servicio, al menos en los EUA con sus propios programas, la compañía ha experimentado con el lanzamiento de un número limitado de episodios un par de veces, pero Netflix se ha hecho conocido como el lugar para ver programas en exceso, y realmente se ha apoyado en esa idea.

Entonces, es como Apple Music o Spotify, pero ¿para películas y programas de televisión?. Si y no. Si bien la biblioteca de transmisión de Netflix es extensa, no es tan exhaustiva como las de los grandes servicios de transmisión de música. Además, debido a los acuerdos que Netflix hace con los propietarios de contenido como estudios y cadenas de televisión, la biblioteca del servicio es más una puerta giratoria que la de un servicio de música, con muchos programas y películas que no solo se agregan a Netflix, sino que también se van.

¿Por qué las películas y los programas no permanecen en Netflix de forma permanente?

Ah, ese es el sueño, ¿no? Una biblioteca de Netflix en constante crecimiento que nunca se reduce. Por desgracia, los acuerdos que Netflix hace con los propietarios del contenido (es decir, estudios y redes) impiden que la empresa mantenga todo en sus servidores para siempre. Ya sea que sus acuerdos tengan esos proveedores de contenido con canales de cable premium, un lanzamiento de video doméstico o algún otro factor, el hecho es que la compañía no verá que tiene buenos negocios para mantener su contenido en Netflix continuamente.

Como muchos sabemos, Netflix aparece y desaparece series y películas constantemente tal es el caso de Mean Girls o Shrek, las cuales son de las producciones más queridas de los internautas quienes quedaron impactados y conmocionados cuando la plataforma de streaming dio a conocer que sacaría de su catálogo ambas películas. Lo mismo sucedió cuando se anunció que How I Met Your Mother también saldría de Netflix, miles de internautas se pronunciaron enojados.

Películas, series y programas de televisión llegan y salen de Netflix con bastante frecuencia. Netflix actualiza constantemente su biblioteca, agregando y eliminando contenido, si no todos los días, al menos cada semana. En particular, el primero de cada mes a menudo ve una afluencia de nuevos títulos al catálogo de Netflix, así como una serie de salidas.

¿Cuáles son mis opciones de visualización móvil? ¿Puedo ver Netflix sin conexión?

Netflix ofrece aplicaciones para iPhone, iPad y Android, así que sí, puedes llevar Netflix contigo donde quiera que vayas. También puede descargar películas y programas de TV (siempre que sean compatibles con la función) en sus dispositivos móviles.

Una de las mejores y más brillantes funciones implementadas en Netflix es que puedes descargar ciertas películas y series para verlas sin conexión a Internet desde la aplicación de Netflix de los dispositivos móviles Apple iOS o Android, y desde ordenadores o tabletas con Windows 10.

No todos los títulos están disponibles para su descarga. Si tienes un título específico en mente, búscalo y comprueba si hay un icono de descarga. Si te interesa explorar los títulos disponibles para descargar, selecciona Disponibles para descarga en el menú de Netflix. Cuando hayas encontrado un título, sigue estos pasos:

Selecciona el título que quieras descargar.

En la página de descripción, toca el icono de descarga. En el caso de las series, el icono aparece al lado de cada episodio disponible.

Una vez completada la descarga del título, puedes acceder a él en la sección Mis descargas de la aplicación.

Ten en cuenta que los diferentes títulos tienen distintas fechas de vencimiento, así que asegúrate de comprobar la página Mis descargas para ver la información de cuándo dejará de estar disponible.

¿Cuánto cuesta Netflix?

Disfruta Netflix en tu smartphone, tablet, smart TV, laptop o dispositivo de streaming, todo por una tarifa plana mensual. Planes desde $139 hasta $266 al mes. Sin costos adicionales ni contratos. La plataforma ya ha aumentado el precio de sus servicios varias veces en México pero esto tiene una razón de ser que seguramente no sabías o tal vez no te lo habías preguntado.

Como fuera reportado a finales del 2019, el Gobierno Mexicano incorporó el IVA a los servicios digitales como Netflix a partir del 1 de junio de hace dos años. En consecuencia, empezaron a avisar a los usuarios activos de Netflix que comenzaría un ajuste en los precios, al mismo tiempo trabajaron arduamente para minimizar el impacto en el plan Básico. Los miembros observan este impuesto como un concepto separado en su factura.

El nuevo IVA a transacciones digitales aplica a toda plataforma en México, desde servicios de entretenimiento, como Netflix, hasta transporte (Uber, Didi), y venta de bienes y servicios (Mercado Libre).

Diferencias entre plataformas de streaming

Los principales servicios de transmisión, tanto antiguos como nuevos, tienen catálogos, precios y estrategias diferentes. Si bien todos los servicios buscan el tiempo y la atención de los espectadores, en otros aspectos son bestias diferentes. El punto fuerte de Disney son los niños, la familia y su popular contenido de Marvel y "Star Wars". También ha invertido en algunas series originales como "The Mandalorian", un spin-off de "Star Wars".

Pero a diferencia de Netflix, Disney Plus no ofrece un paquete de entretenimiento de servicio completo. Con su precio reducido por mes en comparación con los el plan más popular de Netflix, Disney Plus se presenta como un servicio para tener junto con Netflix, en lugar de un reemplazo directo.

Del mismo modo, Apple TV Plus, que debutó el 1 de noviembre, tiene un pequeño catálogo de programas y estrellas de alto perfil, como Oprah y Jennifer Aniston. Comparado con la biblioteca de Netflix de 5,000 títulos, Apple TV Plus es un pez pequeño. Su propósito es agregar valor y glamour a las compras de dispositivos Apple, no para reemplazar otro servicio.

Netflix es global a comparación de los demás

Otra diferencia clave entre Netflix y servicios como Disney Plus, Hulu y Apple TV Plus es la cantidad de contenido global en la biblioteca del primero. Hoy, seis de cada siete nuevos suscriptores de Netflix viven fuera de los EUA. El mercado global es esencial para el crecimiento futuro de Netflix.

Para respaldar este esfuerzo, está invirtiendo considerablemente en producir programas fuera de los EUA. Y este contenido original está disponible para suscriptores en todo el mundo. Por supuesto, no todos los espectadores están interesados en series producidas en otros lugares, pero Netflix está apostando a que los fanáticos de la ciencia ficción se presenten para una buena aventura, ya sea que se produzca en Estados Unidos o Brasil.

En contraste, Disney y Apple están siguiendo un modelo de exportación estadounidense más tradicional de globalización de medios. Así que en este punto, Netflix se lleva la batalla y gana puntos como una empresa global.

¿Qué plataforma de streaming ganará la guerra?

Guerra de streaming; Netflix vs Disney

En otras palabras, la cuestión de quién "ganará" la guerra del streaming es más complicada de lo que parece. En lugar de un servicio para gobernarlos a todos, puede haber muchos ganadores porque la mayoría está jugando juegos diferentes. Netflix es el único servicio de suscripción de video bajo demanda “puro”, lo que significa que su único negocio es la transmisión de video. Gana cuando los espectadores se suscriben o siguen suscribiéndose.

Apple y Amazon están jugando a otro juego por completo. Apple gana si compra un nuevo iPhone y Amazon gana si comienza a comprar más en su servicio minorista en línea. De manera similar, es probable que Comcast y AT&T estén buscando aumentar los suscriptores de Internet. Disney también quiere que los espectadores paguen por suscribirse, pero también tiene otras ambiciones. El lanzamiento de su propio servicio de transmisión permite a Disney recopilar datos valiosos sobre quién está mirando y qué les gusta.

Este tipo de datos es útil para llevar a los espectadores a los cines cuando Elsa y Anna regresan en “Frozen 2” y para atraer a las familias a comprar muchos juguetes de peluche y tal vez incluso visitar sus parques temáticos. En otras palabras, no se trata de una guerra única, sino de una colección de diferentes empresas de medios y tecnología que utilizan la transmisión de video para lograr diferentes objetivos.

¿Qué ver en Netflix?

Con miles de títulos en cine, televisión y documentales, uno de los puntos de venta de Netflix es su contenido exclusivo. Ofrece una variedad de programas de televisión originales que incluyen The Crown, Stranger Things, Grace and Frankie, Sex Education, Big Mouth y Queer Eye. También se ofrecen películas exclusivas, con títulos como Roma, Always Be My Maybe, El Camino: A Breaking Bad Movie, The King y Marriage Story, todos incluidos en el catálogo de Netflix.

Si tiene dificultades para encontrar algo que ver, Netflix se complace en ayudarlo. Una característica clave que ofrece son sus recomendaciones: el servicio toma nota de lo que ha visto y la calificación que le otorga. Utiliza esto, y los gustos de otros usuarios con gustos similares, para estimar la probabilidad de que vea títulos en su catálogo. Cuando seleccionas un título, Netflix te dará una calificación de "% de coincidencia": cuanto más alto sea el porcentaje, más probabilidades tendrás de disfrutar el programa... en teoría.

¿Qué velocidad de banda ancha necesito para Netflix?

Netflix recomienda las siguientes velocidades para obtener transmisiones de buena calidad en todo su contenido de video: Definición estándar (480p): 3Mbps Full HD (1080p): 5 Mbps 4K Ultra HD: 25 Mbps Netflix recomienda que tenga una velocidad de banda ancha de al menos 1.5Mbps, pero el mínimo requerido es 0.5Mbps.

¿No estás seguro de la velocidad de tu conexión? Si su conexión es particularmente lenta, es posible que valga la pena actualizarla, especialmente si tiene una conexión de banda ancha estándar (ADSL). Es posible que descubra que puede pagar menos por una conexión más rápida. ¿Cuántos datos usa Netflix? El uso de datos puede ser una preocupación si está utilizando la aplicación Netflix en su teléfono móvil. Mirar películas o programas de televisión en definición estándar consume alrededor de 1 GB por hora.

Si opta por ver programas en alta definición, el uso aumenta a alrededor de 3 GB por hora. Es posible ajustar la configuración de uso de datos; esto se encuentra en "Configuración de reproducción" en la sección "Detalles de la cuenta" de su perfil. Hay tres opciones: Bajo usa 0.3 GB por hora Medio usa 0.7 GB por hora Alto usa hasta 3 GB por hora para HD Auto se ajusta automáticamente para ofrecer la mejor calidad posible en función de la velocidad de su conexión a Internet También puede optar por solo poder transmitir en su dispositivo mientras está conectado a wi-fi.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

