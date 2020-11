Netflix: “The Crown” debe ADVERTIR que es ficción, asegura Reino Unido

El secretario de cultura del Reino Unido hizo una declaración inusual a un periódico británico durante el fin de semana, exigiendo que la exitosa serie de Netflix "The Crown" debería incluir una advertencia de que el programa está dramatizado, o de lo contrario “una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con hecho ”cuando se trata de la familia real británica.

Hechos clave de The Crown y la realeza

Se informó a La Verdad Noticias que, el secretario de Cultura, Oliver Dowden, dijo a The Mail On Sunday que la serie debería ser más transparente que, si bien muchas de las tramas se basan en eventos reales, los creadores de The Crown se tomaron libertades creativas al retratar momentos privados de la familia real y otros funcionarios británicos importantes, como la Primera Ministra Margaret Thatcher.

“Netflix debería ser muy claro al principio, es solo [ficción]”, dijo al periódico.

La serie The Crown de Netflix se tomó libertades creativas

The Mail On Sunday informó que Dowden probablemente enviará una carta formal solicitando al servicio de transmisión que agregue una "advertencia de salud" al comienzo de cada episodio de The Crown.

Si bien provocó una reacción violenta entre algunos usuarios de las redes sociales que cuestionaron si este era el mejor uso del tiempo de un funcionario del Parlamento, está lejos de ser la única persona que ha criticado a The Crown desde que se lanzó la última temporada hace unas dos semanas.

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, le dijo a la emisora británica ITV la semana pasada que pensaba que el programa debería venir con una advertencia, diciendo: "Encuentro que los estadounidenses me dicen que han visto The Crown como si hubieran tomado una lección de historia, bueno, no es así ".

Dickie Arbiter, un comentarista británico que trabajó como oficial de prensa en el Palacio de Buckingham durante parte del tiempo cubierto por la cuarta temporada del programa, dijo que la representación era “un trabajo de hacha para el príncipe Carlos y un poco de trabajo de hacha para Diana" en una entrevista con la BBC.

“Hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo bien, pero a veces tengo que combinar [incidentes]”, dijo una vez el creador de The Crown, Peter Morgan, en 2017 sobre la escritura del programa. "A veces tienes que renunciar a la precisión, pero nunca debes abandonar la verdad".

La serie The Crown de Netflix no es una representación 100% real de lo que ocurrió en la realeza

¿Por qué Reino Unido está enojado con The Crown de Netflix?

Según informes de los medios de comunicación británicos, existe la preocupación de que la representación de The Crown de las pruebas que enfrentó la princesa Diana cuando se casó con la Casa de Windsor en 1981 podría dañar la percepción del público de la familia real, especialmente del Príncipe Carlos, el próximo en la fila para el trono y su esposa Camilla.

Un romance entre los dos durante los primeros días del matrimonio de Charles con Diana se menciona en gran medida en la cuarta temporada de The Crown de Netflix, mientras que Charles sostiene que el romance solo comenzó después de que su relación con Diana se había "roto irrevocablemente", como dijo en una entrevista de 1994.

Si bien la princesa Diana sigue siendo tremendamente popular en todo el mundo, incluso después de su desordenado divorcio del Príncipe de Gales y su muerte en un accidente automovilístico en París en 1996, Charles y Camilla han sido objeto de una nueva avalancha de críticas en línea que muchos han vinculado a The Crown, haciendo que la princesa Diana sea fan de una generación más joven.

Los usuarios de las redes sociales han estado rastreando las cuentas oficiales de la familia real, dejando comentarios a favor de Diana en publicaciones recientes con Camilla.

