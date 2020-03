Netflix: She-Ra y las Princesas del Poder estrenará su última temporada en mayo

¡Prepárate! La quinta temporada de “She-Ra y las Princesas del Poder” anunció su llegada a Netflix para el 15 de mayo de 2020, sus recientes póster oficiales advirtieron a los fanáticos sobre el final de la serie animada, la cual se caracterizó por una inclusiva representación del empoderamiento femenino y la comunidad LGBT en varios de sus personajes.

La autora y productora de “She-Ra y las Princesas del Poder”, Noelle Stevenson, compartió en una entrevista para Entertainment Weekly lo que esta serie ha significado tras 4 temporadas de mucho éxito, siendo la quinta una forma de concluir su representación de la legendaria guerrera.

“Ha sido un viaje increíble sólo teniendo la posibilidad de compartir estas temporadas que han salido y ver las reacciones del mundo”, comentó Noelle Stevenson junto con varios detalles de lo que fue planear todo el desarrollo de la serie y cómo el final no ha sido apresurado en una quinta temporada, ni tampoco una cancelación de Netflix.

She-Ra y las Princesas del Poder de Netflix

“Me siento muy afortunada porque sabíamos desde el principio cuántos episodios duraría la serie. Fue creada pensando en 52 capítulos, la longitud que tiene, y es una bendición para alguien que cuenta historias, porque significa que todo pasará cuando debe pasar”, agregó la productora de la serie animada.

Con las frases “We must be brave” (Debemos ser valientes) y “We must be strong” (Debemos ser fuertes), la revista Entertainment Weekly dio a conocer dos de los pósters oficiales de “She-Ra y las Princesas del Poder”, serie de Netflix que pertenece a una nueva época de la animación inclusiva; siendo la reciente versión de “Voltron: El defensor legendario” un título en también incluir personajes LGBT.